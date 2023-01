Qui est Ricardo Regufe, le nouveau conseiller de Cristiano Ronaldo ?

La suite après cette publicité

De l’ombre à la lumière. À 43 ans, Ricardo Regufe a été propulsé sur le devant de la scène ces derniers jours. Méconnu du grand public, il est l’homme qui a manœuvré en coulisses pour régler le transfert de Cristiano Ronaldo à Al Nassr. Mais qui est-il ? Dans les médias, peu d’articles sur lui avant son coup de maître cet hiver. Il faut dire que ce Portugais fait preuve d’une extrême discrétion dans la presse. Mais en se baladant sur ses réseaux sociaux, il est possible d’en savoir un peu plus à son sujet.

Sur Instagram, on découvre un homme au look soigné et au physique de sportif, qui mène une vie à 100 à l’heure tout en étant proche de sa famille. Cette personnalité, qui possède 387 000 followers sur ce réseau social, a d’ailleurs multiplié les photos et vidéos de CR7 sur son compte lors de son voyage pour Riyadh lundi. Histoire de montrer qu’il est bien l’homme derrière cette opération à plusieurs millions d’euros. Longtemps conseillé par Jorge Mendes, l’attaquant de 37 ans a décidé de s’en débarrasser et de confier la gestion de ses intérêts à "Ricky" Regufe, épaulé par des avocats.

À lire

Les retrouvailles entre Mbappé et Messi, la demande du Real Madrid à KM7 !

Nike, le point de départ de leur relation

Cela ne s’est pas fait en un clin d’œil car CR7 le connaît depuis vingt ans. Tout a commencé en 2003. À cette époque, Regufe, représentant chez Nike depuis 2000, collaborait avec l’équipe nationale du Portugal. Sa mission était de gérer notamment les séances photos mais aussi répondre aux besoins des joueurs lorsqu’ils demandaient des paires de chaussures. C’est là qu’il a fait la connaissance de CR7. Rapidement, ils se sont bien entendus et leurs liens n’ont pas été rompus au fil des années. Il a d’ailleurs encouragé le joueur à signer chez Nike. Ce qu’il n’a pas manqué de mentionner sur LinkedIN, lorsqu’il a quitté son poste au sein de l’équipementier à la virgule.

La suite après cette publicité

«Avoir commencé à travailler pour Nike à l’âge de 21 ans était un rêve devenu réalité ! Et j’étais loin de savoir que cela changerait ma vie pour toujours ! 2 ans après avoir commencé j’ai signé le meilleur joueur de tous les temps ! Cela a complètement changé la donne pour Nike, pour CR et pour moi évidemment ! Quel voyage incroyable ce fut! 18 ans à travailler pour une si grande entreprise avec tant de collègues talentueux, joueurs, entraîneurs, agents, etc. J’ai beaucoup appris avec chacun d’eux. Cela m’a aidé à atteindre le meilleur de moi-même grâce à beaucoup de dévouement, de passion, de travail acharné, de résilience et de cohérence ! Il n’y a pas de ligne d’arrivée… !»

Il est devenu son manager personnel en 2018

En 2018, il est donc officiellement devenu le manager personnel de Cristiano Ronaldo, qui a été impressionné par lui au fur et à mesure des années. Ami et proche du footballeur, il l’a accompagné et même conseillé lors d’évènements commerciaux. Petit à petit, il a pris de plus en plus de place et a fait de l’ombre à Jorge Mendes. Depuis l’échec du départ de CR7 cet été, le super agent a perdu la confiance de sa poule aux œufs d’or. Les relations entre les deux hommes se sont rafraîchies mais Mendes était toujours officiellement son conseiller.

La suite après cette publicité

De son côté, Regufe, qui n’est pas agent mais qui s’occupait de dossiers commerciaux, a pris plus de poids. The Athletic explique que lorsque Manchester United devait organiser des choses avec le joueur, les dirigeants anglais l’appelaient lui, et non Mendes. Ils estimaient qu’il était le seul à pouvoir diriger voire cadrer CR7. L’attaquant de 37 ans l’a souvent écouté sauf au moment de l’interview donnée à Piers Morgan. Regufe, comme Mendes d’ailleurs, était contre. Il avait dit au joueur de rester et de se battre pour sa place chez les Mancuniens.

Il a empoché 30 M€ grâce au transfert de CR7 à Al Nassr

Un entretien qui a provoqué son départ. Libre, CR7 pouvait se concentrer sur le Mondial. Et encore une fois, Regufe n’était pas loin. En effet, il était présent dans le camp de base de l’équipe nationale, à la demande du joueur. Le staff l’a accepté, les coéquipiers moins. Le Daily Mail a expliqué qu’une bonne partie des joueurs ne comprenaient pas sa présence y compris les jours de match, quand eux ne pouvaient accueillir personne. "Ricky" Regufe, lui, partageait leur lieu de vie. Déjà présent lors de l’Euro 2016, il avait obtenu une accréditation pour suivre l’équipe de plus près. Six ans plus tard, il était donc carrément avec l’équipe à l’hôtel.

La suite après cette publicité

De plus en plus présent, celui qui vit à Porto a passé un cap supplémentaire cet hiver en travaillant sur le dossier Al Nassr. Une offre qui avait été faite initialement à Jorge Mendes. Mais Cristiano Ronaldo a décidé de traiter sans lui et a confié le dossier à son nouveau bras droit. Accompagné par des avocats, Ricardo Regufe a notamment planché sur la partie commerciale et a obtenu pour son joueur un contrat jusqu’en 2025 avec un salaire de 200 millions d’euros et plein d’autres avantages (jet privé mis à disposition pour sa famille et lui notamment). Sans compter ce qu’il aura en tant qu’ambassadeur après la fin de son bail. Mais Regufe a aussi été récompensé de ses efforts puisqu’il aurait empoché 30 millions d’euros selon la presse ibérique. La belle vie pour Ricky !