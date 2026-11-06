Équipe de France : Pablo Pagis premier joueur du Paris FC appelé depuis 53 ans

Grosse surprise dans la nouvelle liste de Zinédine Zidane. Le sélectionneur des Bleus a fait le choix de convoquer Pablo Pagis pour les deux prochaines rencontres de Ligue des Nations face à l’Italie, le 12 novembre, puis la Turquie, le 15. L’ancien Lorientais vient remplacer Maghnes Akliouche, forfait.

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Pagis devient par ailleurs le premier joueur du Paris FC appelé en équipe de France depuis… 1973. Les derniers joueurs appelés ? Louis Floch et Jean-Paul Rostagni.