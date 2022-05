Reims : Hugo Ekitike évoque son avenir

Interviewé ce samedi par le journal L’Équipe, l’attaquant du Stade de Reims Hugo Ekitike a évoqué son avenir. Le Français de 19 ans, convoité par de nombreux clubs, ne ferme pas la porte à un départ durant le mercato estival et s’attend à passer un été mouvementé même s’il aborde cela avec sérénité. « Je m’estime prêt à tout. Que ce soit rester ici ou relever un challenge pour lequel tout le monde est d’accord. J’imagine l’été mouvementé ! Je pense que des personnes vont montrer de l’intérêt pour moi. De mon côté, je serai tranquille car je suis entouré par les bonnes personnes pour gérer ça », a expliqué Ekitike.

La suite après cette publicité

L’international français U20, sous contrat avec Reims jusqu’en juin 2024, est également revenu sur le mercato hivernal et l’intérêt de Newcastle mais aussi sur les nombreuses rumeurs qui l’entourent. « Je respecte beaucoup ce grand club (Newcastle). Mais ça s’est fait de manière rapide, ce n’était pas le timing. C’était mieux de rester ici, de faire une saison complète, de confirmer. Ces rumeurs ça me fait sourire, car ça gratifie mon travail. J’ai l’impression d’exister. Je sais que ce que je fais sur le terrain c’est bien, c’est reconnu. Et pas par n’importe qui. Ça me pousse à donner le meilleur de moi-même. Je veux toujours progresser et être le meilleur », a déclaré le Rémois, qui a disputé 26 matches avec Reims cette saison, inscrivant dix buts et délivrant cinq passes décisives.