Montpellier - Troyes : les compositions officielles

Montpellier reçoit Troyes dans moins d'une heure au stade de la Mosson (à suivre sur notre live commenté) pour l'un des deux matches en retard de la 20e journée, et ce en même temps que Lille-Lorient à Pierre-Mauroy. L'occasion pour les Héraultais pour se reprendre après la défaite subie à Strasbourg (3-1), après avoir été handicapés par le carton rouge d'Elye Wahi, annulé par la suite. L'ESTAC reste sur cinq matches sans victoire toutes compétitions confondues et veut également stopper sa série de trois défaites consécutives à l'extérieur.

Concernant les compositions, Bruno Irles propose un 4-2-3-1 avec Gallon en dernier rempart. Le capitaine Rami et Palmer-Brown forment la charnière centrale aux côtés des latéraux Salmier et Biancone. Tardieu et Chavalerin sont au milieu de terrain, devant la ligne offensive Chadli-Dingomé-Chambost, tandis que G. Rodrigues occupe la pointe de l'attaque. Absent du banc à la Meinau après avoir été positif à la Covid-19, Olivier Dall'Oglio aligne également un 4-2-3-1 avec l'habituel titulaire dans les buts Jonas Omlin. Cozza et Sakho sont titulaires en défense, accompagnés de Souquet et Ristic sur les couloirs. Devant le double pivot Chotard-Ferri, le porteur du brassard Savanier est le meneur de jeu et alimentera Wahi dans l'axe et Mollet-Mavididi sur les ailes.

Les compositions d'équipes :

Troyes : Gallon - Salmier, Rami, Palmer-Brown, Biancone - Tardieu, Chavalerin - Chadli, Dingomé, Chambost - G. Rodrigues

Montpellier : Omlin - Souquet, Cozza, Sakho, Ristić - Chotard, Ferri - Mollet, Savanier, Mavididi - Wahi