Amicaux : le Maroc tenu en échec par le Mali, l’Égypte battue par l’Afrique du Sud

Après avoir remporté ses deux premiers matchs lors des éliminatoires pour la CAN 2027, le Maroc bouclait sa pause internationale par la réception du Mali en amical, ce dimanche, à Tanger. Pour ce troisième match de la trêve, Mohamed Ouhabi laissait notamment Hakimi et Brahim Díaz sur le banc. Nayef Aguerd, Ayyoub Bouaddi ou encore Ismael Saibari étaient, eux, alignés d’entrée. Côté Malien, l’ancien Lensois Mamadou Sangaré et le Rémois Ange Martial Tia démarraient la rencontre. Le meilleur buteur de la Ligue 1, Kamory Doumbia, commençait sur le banc de touche.

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Il aura fallu attendre la 35e minute de jeu avant de voir le tableau d’affichage se débloquer. Victime d’une faute dans la surface de la part de Cheick Keïta, Abde Ezzalzouli se faisait justice lui-même et transformait son penalty (1-0). En seconde période, des Maliens très entreprenants sont revenus au score, également sur coup de pied arrêté. Sur un superbe coup franc excentré, Amadou Dante trouvait Gaoussou Diarra - seul au second poteau - qui ajustait Bounou pour l’égalisation (77e, 1-1). Les deux équipes se sont ensuite quittées sur ce score de parité. Dans le même temps, l’Égypte d’Omar Marmoush a été battue par l’Afrique du Sud (0-1) à domicile. Un match disputé sans Mohamed Salah, déjà absent lors de la précédente rencontre contre le Soudan du Sud (0-5), en raison de son refus de jouer sur une surface en « gazon synthétique ».