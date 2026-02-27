Indice UEFA : la France perd encore une place !

C’est une semaine au goût paradoxal pour les clubs tricolores. Sur les pelouses, le spectacle et la tension étaient au rendez-vous avec notamment ce match nul haletant (2-2) au Parc des Princes entre le PSG et l’AS Monaco en barrage retour de la Ligue des Champions. Une confrontation franco-française directe qui garantit de la casse, mais qui a au moins le mérite d’avoir offert du spectacle. La vraie bonne nouvelle de la semaine est venue du Nord : le LOSC a assuré l’essentiel en s’imposant au forceps et en prolongation face à l’Étoile Rouge de Belgrade (0-2), validant ainsi son ticket pour la suite de la ligue Europa.

Mais d’un point de vue purement comptable, le bilan de cette semaine européenne est loin d’être idyllique. Le coup de froid nous vient de l’Est. Phénomène inattendu de cette saison 2025/26, la Pologne vient de griller la politesse à la France au classement de l’exercice en cours. Portés par des performances exceptionnelles et régulières de leurs clubs en Ligue Europa Conférence (Raków Czestochowa, Lech Poznan), les Polonais (15,250 points) s’emparent de la 6e place de la saison, repoussant la France au 7e rang (14,964 points).

L’objectif est désormais de maintenir le Portugal à bonne distance

Plus haut dans le classement, il est temps de regarder la réalité en face : le rêve est terminé. L’objectif avoué en début de saison de chasser l’Allemagne pour récupérer la 4e place à l’indice sur 5 ans est officiellement mort. Avec plus de 8,5 points de retard au général sur les Allemands (88,688 contre 80,141), la marche est mathématiquement et sportivement trop haute, d’autant que nos voisins d’outre-Rhin disposent encore de 5 qualifiés et sont dans une sacrée bonne dynamique hormis l’élimination surprenante du Borussia Dortmund face à l’Atalanta. Les conséquences sont claires : il n’y a désormais plus aucun espoir de glaner des places qualificatives supplémentaires pour la saison 2027-28.

Désormais, la mission de la France n’est plus de regarder vers le haut, mais de consolider ses bases et de protéger sa 5e place au général face à la menace portugaise qui reste en embuscade. Pour y parvenir, la France pourra compter sur un contingent solide. Avec l’Olympique Lyonnais, le PSG, le RC Strasbourg et le LOSC, ce sont quatre clubs tricolores qui seront présents lors des différents tirages au sort. Ce quatuor a désormais la lourde responsabilité de "sauver les meubles" lors des huitièmes de finale. Leur parcours sera vital pour engranger les points nécessaires et éviter une fin de saison angoissante.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2025/26 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 27/02/2026 :

-1. Angleterre 22,291 points (9/9)

-2. Allemagne 17,571 points (5/7)

-3. Espagne 17,406 points (6/8)

-4. Italie 17,357 points (4/7)

-5. Portugal 16,600 points (3/5)

-6. Pologne 15,250 points (2/4)

-7. France 14,964 points (4/7)

-8. Grèce 12,900 points (4/5)

-9. Chypre 11,906 points (2/4)

-10. Danemark 11,750 points (1/4)

…

-14. Pays-Bas 9,062 points (1/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2021 et 2026) :

-1. Angleterre 113,130 points

-2. Italie 98,303 points

-3. Espagne 92,359 points

-4. Allemagne 88,688 points

-5. France 80,141 points

-6. Portugal 69,266 points

-7. Pays-Bas 67,012 points

-8. Belgique 61,850 points

-9. Turquie 51,075 points

-10. Rep.Tchèque 48,325 points