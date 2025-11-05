Les joueurs de Liverpool ont humilié Alexander-Arnold

Le grand retour de Trent Alexander-Arnold à Anfield, ce mardi soir, avec le maillot du Real Madrid (1-0) a été tout sauf chaleureux. Entré en jeu à la 81e minute, l’Anglais a été accueilli par des sifflets nourris et un accueil glacial de ses anciens coéquipiers. Virgil Van Dijk, notamment, a évité tout contact avec lui après la rencontre, déclarant sèchement sur Amazon Prime : « non » lorsqu’on lui demandait s’il avait réussi à le rencontrer, et confirmant qu’il n’avait pas l’intention de le faire non plus. Sur le terrain, Alexis Mac Allister, auteur du but de la victoire, a ironisé en célébrant à la manière de Trent, mimant un "A" avec ses doigts, ajoutant à l’ambiance électrique…

Trent Alexander-Arnold, qui a disputé plus de 350 matchs avec Liverpool, inscrit des coups francs historiques et brillé lors de rencontres mémorables comme contre le Barça en Ligue des Champions, espérait sans doute un accueil chaleureux après avoir répété qu’il restait un fan des Reds. Il risque d’être doublement déçu, d’autant qu’il a débuté la rencontre sur le banc, Federico Valverde étant aligné au poste de latéral droit. Pire encore, sa fresque a même été vandalisée à Liverpool et de la peinture blanche a été jetée sur le mur que recouvre l’ancien numéro 66 des Reds.