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Le Barça veut faire un coup à la Neymar

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Deco @Maxppp

Le Barça a beau avoir le centre de formation le plus performant du monde, il est toujours à la recherche de jeunes prodiges aux quatre coins de la planète, à l’image d’Hamza Abdelkarim (18 ans), que les Blaugranas sont allés chercher en Egypte. Et s’il y a un pays que les recruteurs barcelonais affectionnent, c’est bien le Brésil.

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Comme l’indique le journal AS, le champion d’Espagne s’intéresse désormais à Gabriel Veneno, jeune ailier de 16 ans qui évolue à l’Atlético Mineiro et qui fait partie des plus gros espoirs du pays sud-américain. Il est même comparé à Neymar. Son prix est fixé à 20 millions d’euros, et même si un accord est trouvé pour un transfert cet été, le Barça devrait attendre ses 18 ans pour l’accueillir en Catalogne.

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