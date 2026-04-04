Nice : le pétage de plomb de Morgan Sanson à la pause contre Strasbourg

L’OGC Nice vit un véritable naufrage sur le terrain de Strasbourg. Balayés (3-0) à la mi-temps de cette rencontre de la 28e journée de Ligue 1, les coéquipiers de Morgan Sanson ne se rassurent pas dans l’opération maintien du Gym. À la pause, l’ancien joueur de l’OM n’a pas hésité à lâcher toute sa frustration quant à la physionomie de la rencontre du côté des Aiglons.

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« Ça commence à casser les couilles. On donne les buts à chaque fois. Des marquages… Ça commence à être beaucoup trop pour espérer quelque chose à chaque match. On fait beaucoup trop d’erreurs collectives, défensives pour prétendre à mieux. Et on n’est pas tueurs quand on doit l’être. J’ai l’impression de dire les mêmes choses à la mi-temps. Ça commence à souler », a tout simplement lâché le milieu de terrain niçois au micro de beIN Sports. Voilà qui est clair…