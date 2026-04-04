Menu Rechercher
Commenter 15
Ligue 1

Nice : le pétage de plomb de Morgan Sanson à la pause contre Strasbourg

Par Kevin Massampu
1 min.
Sanson @Maxppp
Strasbourg 3-1 Nice

L’OGC Nice vit un véritable naufrage sur le terrain de Strasbourg. Balayés (3-0) à la mi-temps de cette rencontre de la 28e journée de Ligue 1, les coéquipiers de Morgan Sanson ne se rassurent pas dans l’opération maintien du Gym. À la pause, l’ancien joueur de l’OM n’a pas hésité à lâcher toute sa frustration quant à la physionomie de la rencontre du côté des Aiglons.

La suite après cette publicité

« Ça commence à casser les couilles. On donne les buts à chaque fois. Des marquages… Ça commence à être beaucoup trop pour espérer quelque chose à chaque match. On fait beaucoup trop d’erreurs collectives, défensives pour prétendre à mieux. Et on n’est pas tueurs quand on doit l’être. J’ai l’impression de dire les mêmes choses à la mi-temps. Ça commence à souler », a tout simplement lâché le milieu de terrain niçois au micro de beIN Sports. Voilà qui est clair…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice
Morgan Sanson

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
Morgan Sanson Morgan Sanson
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier