Sénégal : la réaction à chaud de Pape Gueye après la défaite contre la France

Le Sénégal aura fait forte impression en première période, avant de couler lors du deuxième acte. Face à la France, les Lions de la Teranga se sont inclinés sur le score de 3-1, mais pourront préparer le prochain match la tête haute. Devant les caméras de DAZN, Pape Gueye a livré sa réaction à chaud.

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« A chaud, je ne sais pas ce qui a cloché, on fait des choses bien dans le jeu, on a fait ce que dit le coach. On doit s’améliorer sur beaucoup de choses et tout donner pour gagner les deux matchs restants », a indiqué le milieu de terrain de Villarreal. Les Sénégalais auront l’occasion de se refaire contre la Norvège dans la nuit de lundi à mardi prochain.