Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Karim Benzema

Mauvaise nouvelle pour Carlo Ancelotti. L’entraîneur italien du Real Madrid ne pourra pas compter sur Karim Benzema et Eduardo Camavinga, mardi soir, à l’occasion du déplacement de ses troupes en Catalogne, sur la pelouse de Girona (31e journée de Liga). « Benzema et Camavinga ont reçu des coups et ne seront pas là. Si la demi-finale de Ligue des Champions avait eu lieu demain, ils n’auraient pas non plus été là », a indiqué Carlo Ancelotti, ce lundi, en conférence de presse d’avant-match. Et le coach des Merengues de poursuivre, pour rassurer sur l’état de santé d’un KB9 moins en vue cette saison.

« Il se remettra du coup, il jouera contre Almería et la Real (Sociedad). C’est trop important pour nous. Les derniers matchs ont montré un très bon niveau. Il faut montrer ce niveau en jouant et non en le préservant. Quand il va bien, il veut jouer et nous aussi. » Si Ferland Mendy et David Alaba sont toujours absents, le Mister a précisé que le défenseur autrichien devrait être de retour pour la finale de la Copa del Rey, contre Osasuna, le 6 mai prochain. À noter que Rodrygo Goes est absent de l’entraînement ce lundi, mais qu’il devrait être en mesure de jouer mardi soir contre Girona.

