OL : l’incroyable montée en puissance du revenant Orel Mangala

Sans les blessures, sa carrière aurait sûrement été différente. Aujourd’hui âgé de 28 ans, Orel Mangala joue sous les couleurs de l’OL. Ancien grand espoir du football belge, le natif de Bruxelles avait rapidement explosé en Allemagne avant d’expatrier ses talents de récupérateur en Angleterre. Après quelques temps à Nottingham Forest, Lyon décide de le recruter en février 2024 sous la forme d’un prêt avec option d’achat à 23 millions d’euros. Après six bons mois entre Rhône et Saône, le Belge a définitivement posé ses valises dans le Rhône lors de l’été suivant.

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Finalement, ne rentrant pas pleinement dans les plans de Pierre Sage, Mangala a été prêté en toute fin de mercato à Everton. Après des débuts convaincants avec les Toffees, le milieu défensif a été coupé dans son élan par une rupture des ligaments croisés en janvier 2025 et est revenu à Lyon encore blessé. Marqué par un corps qui lui a joué des tours, Mangala s’est battu contre la blessure la plus longue de sa carrière pour revenir près d’un an plus tard avec les Gones. Après des semaines de convalescence avec quelques entrées en jeu et une légère rechute, Orel Mangala est désormais de retour avec Lyon, pour le plus grand bonheur de Paulo Fonseca.

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Orel Mangala enchaîne les bons matches avec l’OL

Il y a deux semaines, le numéro 5 des Gones était revenu en conférence de presse sur son retour qu’il avait attendu depuis des mois et des mois : «cela fait du bien d’avoir du temps de jeu. Pendant plusieurs mois, j’ai dû me battre pour revenir dans l’équipe et surmonter les blessures ; aujourd’hui, je suis heureux de réintégrer le groupe. Ces derniers mois étaient très frustrants, mais c’est derrière moi maintenant. Je veux désormais enchaîner les matchs pour aider l’équipe.» Titulaire pour la première fois contre Le Havre le 15 mars dernier, Mangala s’est montré à son avantage pendant chacune de ses apparitions dès lors. Ce dimanche, sa masterclass face au PSG a montré qu’il était revenu à un niveau très intéressant.

Fiable techniquement et doté de grandes qualités d’intercepteur, Mangala a brillé au Parc des Princes. Ayant retrouvé la pleine possession de ses moyens, le milieu de 28 ans est une arme pour la fin de saison de Paulo Fonseca. Plus intéressant que Tanner Tessmann tant techniquement que dans ses qualités de récupérateur, le Belge a tout pour accompagner Tyler Morton et Corentin Tolisso pour la fin de saison. De quoi lui ouvrir à nouveau les portes de la Belgique ? Plus appelé depuis novembre 2024 avec les Diables Rouges en raison de ses déboires physiques, le milieu aux 23 sélections sous la tunique belge peut prétendre à une place dans le groupe de Rudi Garcia.