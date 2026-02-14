Ligue 1 : Lens colle un 5-0 au Paris FC et repasse leader

Sur le papier, ce Paris FC - Lens offrait bien des motifs d’intérêt. Les Lensois allaient-ils transformer l’essai après le coup d’arrêt du PSG face à Rennes hier ? Qui du champion du monde Florian Thauvin ou du champion d’Europe Ciro Immobile allait faire la différence dans ce duel des extrêmes ? Très vite, les questions ont trouvé leur réponse. Wesley Saïd n’aura eu besoin que de 24 minutes pour éteindre le suspense dans cette rencontre, survolée de bout en bout par les Artésiens (0-5).

La suite après cette publicité

Il avait touché le poteau un peu plus tôt dans le match après un super travail de Florian Thauvin, déroutant dans son couloir. Mais il rectifiait le tir à la deuxième tentative : centre de Matthieu Udol, remise d’Odsonne Edouard (on revisite la phrase culte à notre sauce). Saïd ouvrait son pied et ajustait parfaitement Trapp (24e, 0-1). L’Allemand était encore impuissant un quart d’heure plus tard quand, cette fois, le centre venait de droit avec Saud Abdulhamid. Saïd expédiait le ballon sous sa barre (38e, 0-2). Si Dembélé nous a montré qu’on pouvait entamer une mue à 28 ans, le Lensois est en train de réussir la sienne à 30 après avoir été catalogué comme un éternel espoir toute sa carrière.

En ce moment, Lens est touché par la grâce

Lui ne connait pas une simple mue, mais une renaissance cette saison. Passeur décisif contre Rennes le week-end dernier, Florian Thauvin s’est offert son premier but en 2026 sur un penalty obtenu par Abdulhamid (58e, 0-3). L’international tricolore en compte maintenant 6 en Ligue 1 cette saison, un chiffre qu’atteindra peut-être Allan Saint-Maximin d’ici la fin de saison vu l’énergie qu’il met sur chaque entrée.

La suite après cette publicité

Le RC Lens peut-il être champion de France en fin de saison ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

L’ailier de 28 ans a encore mis le feu ce soir, et il aurait même pu marquer sur l’un de ses premiers ballons après une accélération de dragster dont lui seul a le secret. Il a finalement été passeur décisif pour un autre rentrant, le tout jeune Rayan Fofana (20 ans), auteur de son 4e but en L1 (90e, 0-4), puis de son 5e (90e+4, 0-5). L’addition aurait aussi pu être encore plus salée si le coup de tête de Malang Sarr avait touché le poteau rentrant plutôt que sortant (71e). Peu importe, le vent souffle clairement dans le sens des Lensois en ce moment, sauf lorsqu’ils voyagent à Marseille. Ce soir, Pierre Sage s’endormira en tant que leader de Ligue 1. Pas certain que Stéphane Gilli trouve, lui, le sommeil.