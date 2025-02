OM : Frédéric Antonetti détruit à son tour Pablo Longoria

« Il y a penalty sur Merlin. J’ai quatre arbitres européens qui m’ont envoyé un message en me disant 'c’est penalty’. Quatre arbitres européens me disent qu’il y a penalty. Et le plus scandaleux, c’est le rouge à Cornelius. C’est de la corruption ! Je n’ai jamais vu ça. Vous pouvez écrire : Pablo Longoria dit que c’est de la corruption. Tout est organisé depuis le troisième jaune donné à Balerdi. C’est prévu, c’est orienté. C’est un championnat de merde. Si l’OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite ». Les propos de Pablo Longoria samedi soir après la défaite face à Auxerre font parler…

Alors que de nombreux acteurs du foot français se sont positionnés, Frédéric Antonetti en a fait de même dans le Canal Football Club. « J’avais peu d’estime pour lui en tant que dirigeant. Avec la politique sportive, les changements de dirigeants, de coach, etc., des transferts qu’on ne comprend pas toujours… Franchement, si Longoria s’en va du football français, moi je ne vais pas pleurer. Je pense que Marseille mérite mieux », a-t-il lancé. Le message est passé…