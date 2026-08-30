AS Monaco - Olympique de Marseille : les compositions officielles

Ce dimanche, on a le droit à un duel intéressant entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. À domicile, les Asémistes s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Lukáš Hrádecký qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Vanderson, Sadibou Sané, Eric Dier et Flavio Nazinho en défense. Lamine Camara et Denis Zakaria composent l’entrejeu avec Mamadou Coulibaly et Stanis Idumbo sur les ailes. Devant, Paris Brunner est en attaque avec Aleksandr Golovin à ses côtés.

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De leur côté, Les Phocéens s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Jeffrey De Lange dans les cages derrière Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia et Emerson Palmieri. Le milieu de terrain est assuré par Himad Abdelli, Pierre-Emile Hojbjer et Quinten Timber avec Angel Gomes un cran plus haut. Devant, Amine Gouiri et Amine Harit sont associés.

Les compositions

AS Monaco :

Olympique de Marseille :