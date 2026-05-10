Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

PSG : le but salvateur de Désiré Doué contre Brest

Par Valentin Feuillette
1 min.
Desire doué @Elhadjiloum
PSG 1-0 Brest

Désiré Doué a fait exploser le Parc des Princes. Dans une fin de match tendue, le jeune Parisien a surgi après une action confuse dans la surface brestoise. Le ballon lui est revenu à l’entrée des 16 mètres, il s’est remis sur son pied et a déclenché une frappe précise hors de portée de Coudert. Un but libérateur qui rapproche un peu plus Paris du titre.

La suite après cette publicité
L1+
Paris fait un grand pas vers le titre 🥇

C'est 𝑫𝒆́𝒔𝒊𝒓𝒆́ 𝑫𝒐𝒖𝒆́ qui délivre tout le Parc !

#PSGSB29
Voir sur X

À seulement quelques minutes de la fin, Doué s’offre un véritable but de sauveur pour le PSG. Alors que Brest résistait héroïquement, le milieu offensif a su garder son sang-froid pour faire basculer la rencontre. Une réalisation décisive dans la course au sacre, et un Parc en fusion derrière son nouveau héros.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Désiré Doué

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Désiré Doué Désiré Doué
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier