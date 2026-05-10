PSG : le but salvateur de Désiré Doué contre Brest

Désiré Doué a fait exploser le Parc des Princes. Dans une fin de match tendue, le jeune Parisien a surgi après une action confuse dans la surface brestoise. Le ballon lui est revenu à l’entrée des 16 mètres, il s’est remis sur son pied et a déclenché une frappe précise hors de portée de Coudert. Un but libérateur qui rapproche un peu plus Paris du titre.

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À seulement quelques minutes de la fin, Doué s’offre un véritable but de sauveur pour le PSG. Alors que Brest résistait héroïquement, le milieu offensif a su garder son sang-froid pour faire basculer la rencontre. Une réalisation décisive dans la course au sacre, et un Parc en fusion derrière son nouveau héros.