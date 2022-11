Olympico : comment l'OM veut se relever

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, à l'Orange Vélodrome, l'Olympique de Marseille accueille l'Olympique Lyonnais (match à suivre sur notre site à partir de 20h45). Les Phocéens ne sont pas dans la forme de leur vie puisqu'ils restent sur trois défaites et un nul en Ligue 1 et sur deux défaites en Ligue des Champions. En plus de cela, les Rhodaniens ne leur réussissent vraiment pas (une seule victoire sur les quinze dernières confrontations en Ligue 1).

Pour autant, après la fin de match ubuesque contre Tottenham et avant les deux derniers rendez-vous avant la Coupe du Monde, il va bien falloir relever la tête. Avant la conférence de presse de ce vendredi, deux hommes forts de l'OM étaient présents dans l’entre du bâtiment administratif. Javier Ribalta, le directeur du football, et David Friio, le directeur sportif.

Tudor est déçu pour ses joueurs

Ils ont expliqué la stratégie de l'OM, comment cela se passait dans les têtes des joueurs avant de reprendre le chemin du terrain. On accepte volontiers, de leur côté, qu'il y ait eu quelques erreurs, mais aussi, et surtout que l'équipe d'Igor Tudor joue bien et que le vent va forcément tourner à un moment ou à un autre.

S'en est suivi donc la conférence de presse et Igor Tudor a expliqué dans quel état mental se trouvaient les siens : « c'était un coup dur pour tout le monde. Ça fait partie du sport, il faut apprendre, mais vite tourner la page aussi. Il faut progresser là où il faut s'améliorer, mais aussi confirmer ce qu'on a déjà fait. Au niveau des émotions c'est partagé. Grande déception et grande tristesse de la part des joueurs. Ils sont conscients, ce sont leurs mots, qu'ils ont disputé une grande Ligue des Champions, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Je suis désolé pour eux et triste de cela. J'ai une grande admiration pour eux, ils auraient mérité plus. Pour le club, pour les supporters, le foot est cruel et parfois ce n'est pas mérité. Je ne crois pas qu'ils soient découragés. Ce sont des joueurs qui jouent depuis petit, et qui savent rebondir. Même quand on gagne. Si on gagne 3-0, on s'en moque pour le suivant. C'est bien de jouer une grosse équipe, importante, sérieuse, ça va nous pousser à faire un gros match ».

Un trio Sanchez-Payet-Dieng ?

Souvent ces dernières années, quand il y a le feu, c'est Dimitri Payet qu'on envoie devant les journalistes. Le capitaine de l'OM aussi s'est montré rassurant : « touchés (à propos de ses coéquipiers, ndlr), c'est ce que j'ai senti depuis la fin du match jusqu'à hier, aujourd'hui, je ne les ai pas vus. C'est un groupe touché et déçu par ce résultat et cette fin de campagne européenne pour cette saison. Ce qui est la logique de notre soirée de mardi. La suite ? Cela dépend de comment on veut finir ces deux matches. On pourrait se dire qu'on est éliminé de toutes compétitions européennes, on reste sur une série négative en championnat, on pourrait se dire qu'on est au fond du trou. Ce n’est pas le style de la maison, on a parlé du fait de rester unis et soudés au coup de sifflet final. Il y a des matches qu'on n’aurait pas dû gagner comme contre Nantes, mais Strasbourg on aurait dû gagner. J'aime à croire que ça s'équilibre. L'important est de vite rebondir. Il faut passer par une victoire et un match référence le plus vite possible, en espérant que ce soit dès dimanche ».

C'est avec ce discours combatif et probablement un trio offensif composé d'Alexis Sanchez, de Bamba Dieng et de Dimitri Payet, soutenu par Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi que l'OM va affronter sa bête noire, l'Olympique Lyonnais, un adversaire qui pourrait les talonner au classement en cas de victoire. Mais avec eux, ils l'ont montré dans le mauvais sens mardi dernier, tout est possible.

