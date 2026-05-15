Coupe du Monde 2026 : la liste de la Belgique avec Fernandez-Pardo mais sans Stassin et Malick Fofana

La Coupe du Monde 2026 approche à grands pas et l’excitation grandit du côté de la Belgique. Les Diables Rouges feront leur entrée dans la compétition avec l’ambition de retrouver les sommets après plusieurs années de transition depuis la fin progressive de leur célèbre génération dorée. Pour rappel, la sélection belge est placée dans le groupe G aux côtés de l’Égypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande.

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Arrivé récemment à la tête des Diables Rouges, Rudi Garcia - qui sera logiquement très attendu du côté des Belges après plusieurs années marquées par des déceptions dans les grandes compétitions internationales - dévoilait lui, ce vendredi, la liste des 26 joueurs retenus pour représenter la Belgique lors de ce Mondial organisé sur le sol américain. Un groupe avec quelques surprises, et avec une qualité indéniable.

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De Bruyne et Lukaku toujours présents, pas de Stassin ni de Malick Fofana

Sans surprise, plusieurs cadres historiques seront ainsi bien présents pour guider cette nouvelle génération belge. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, malgré une absence qui dure depuis deux mois, ou encore Thibaut Courtois ont ainsi été appelés. Tout comme Jérémy Doku, impressionnant par sa vitesse et sa percussion. Brillant sous les couleurs de Manchester City, l’ancien Rennais sera d’ailleurs l’un des joueurs les plus attendus du tournoi.

Pour le reste, l’ex-coach de l’OM a décidé de convoquer Charles De Ketelaere, les Lillois Thomas Meunier, Nathan Ngoy et Matías Fernández-Pardo, mais également les Strasbourgeois Diego Moreira et Mike Penders. Au milieu de terrain, Amadou Onana aura lui un rôle essentiel dans l’équilibre de l’équipe grâce à son impact physique et sa capacité à récupérer de nombreux ballons. A noter les absences de Lucas Stassin, Mika Godts, Malick Fofana, Loïs Openda, Arthur Vermeeren ou encore de Romeo Lavia.

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La liste complète de la Belgique pour la Coupe du Monde 2026

Gardiens : Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg)

Défenseurs : Zeno Debast (Sporting CP), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge KV), Nathan Ngoy (Lille), Thomas Meunier (Lille), Timothy Castagne (Fulham FC), Maxim De Cuyper (Brighton), Joaquin Seys (Club Brugge KV)

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Milieux : Kevin De Bruyne (Naples), Amadou Onana (Aston Villa FC), Youri Tielemans (Aston Villa FC), Hans Vanaken (Club Brugge KV), Nicolas Raskin (Rangers FC), Axel Witsel (Girona FC)

Attaquants : Jérémy Doku (Manchester City FC), Leandro Trossard (Arsenal FC), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Dodi Lukébakio (Benfica), Romelu Lukaku (SSC Napoli), Charles De Ketelaere (Atalanta BC), Matías Fernández-Pardo (Lille), Diego Moreira (Strasbourg)