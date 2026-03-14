OL : Paulo Fonseca appelle à la mobilisation générale avant Le Havre

Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais doit retrouver son dynamisme. Après avoir mis fin à une excellente série de 13 victoires consécutives contre Strasbourg, le club rhodanien vient d’enchaîner cinq matches sans gagner. Pas de quoi s’alarmer pour le moment, mais la récente victoire marseillaise contre Auxerre a forcément obligé Paulo Fonseca à mobiliser ses troupes avant un déplacement au Havre, dimanche. Car en cas de défaite, l’OL restera à trois points de son rival phocéen et reste surtout sous la menace des poursuivants.

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Et malgré l’hécatombe d’absents, avec neuf forfaits, dont le dernier de Rémi Himbert, l’entraîneur portugais refuse les excuses faciles liées aux blessures ou au rythme infernal. «Il y a eu un moment où on avait creusé l’écart avec Marseille. Mais les blessures ont été frustrantes. Les joueurs dont on avait besoin se sont blessés, donc c’est frustrant. Par exemple, la blessure de Malick a été difficile pour nous. Aussi, les principales équipes qui font la course à l’Europe avec nous jouent pour la plupart un match par semaine : Monaco, Lens, Marseille, Rennes. Ils jouent un match par semaine. Donc je pense que ce sera difficile, mais nous sommes là. Nous devons tout faire pour continuer. Nous devons rester positifs et confiants. Maintenant nous devons continuer à jouer», a-t-il d’abord lâché.

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Paulo Fonseca envoie un message fort à Endrick

Paulo Fonseca insiste sur la force mentale du groupe, qui reste positif après un bon match à Vigo et une réaction encourageante. Et ce prochain déplacement en Normandie est donc présenté comme un rendez-vous crucial : «j’ai parlé aux joueurs aujourd’hui de l’importance de ce match contre Le Havre. Je pense qu’ils ont compris que c’était un match important pour nous. Ce sera un match très important pour nous demain. Certaines personnes pensent que le Celta est plus important que Le Havre, mais je ne suis pas d’accord. C’est un match très important pour nous ce week-end. Pas décisif, mais très important».

Car l’OL doit se servir du match à Vigo pour retrouver une bonne dynamique, en attendant de retrouver un groupe complet. «Peut-être que c’est difficile quand on regarde les derniers résultats, mais il y a des signaux qui montrent que l’équipe continue à bien jouer. L’équipe continue à avoir du courage». Des signaux positifs, alors qu’Endrick, après une petite période de disette, a retrouvé le chemin des filets. «Je pense que c’est très positif. Son but contre Vigo arrive lors d’un match important pour lui et à un moment important». L’OL incarne donc une résilience positive, avec un groupe qui refuse de lâcher le podium et neuf matches de la fin. Réponse dimanche soir, 15 heures.