Qui est Michele Kang, la nouvelle boss de l’OL ?

L’OL a une nouvelle reine. Ou plutôt une nouvelle "queen". Ce lundi 30 juin, l’Américaine Michele Kang a officiellement été nommée présidente de l’Olympique Lyonnais en lieu et place de John Textor, dont la personnalité clivante et les méthodes n’étaient plus appréciées par grand monde à Lyon. Pour le remplacer, c’est donc la femme d’affaires et philanthrope de 66 ans qui a été propulsée sur le devant de la scène. «L’Olympique Lyonnais (OL) a confirmé aujourd’hui des changements au sein de son équipe de direction, en nommant Michele Kang au poste de Présidente du club et Présidente-Directrice générale d’Eagle Football Group et Michael Gerlinger au poste de Directeur général du club», peut-on lire sur le communiqué de presse.

La suite après cette publicité

Un choix validé par John Textor, qui l’a adoubé. «Michele est le choix idéal pour diriger l’OL dans la phase suivante et j’ai pleinement confiance en elle et en l’OL, qui sortira plus forts sous sa direction.» Épaulée par Michael Gerlinger, Michele Kang fait face à un immense défi dont elle mesure tous les enjeux. « Nous entrons dans une période critique pour l’OL et je tiens à remercier John pour son engagement et sa vision qui ont permis au club de rejoindre la famille Eagle Football. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Michael, l’équipe de direction de l’OL et le Conseil d’administration afin de soutenir le club tout au long de la procédure devant la DNCG et au-delà.»

La suite après cette publicité

Elle a bâti un empire solide

Car elle compte bien travailler dans la durée entre Rhône et Saône, où elle œuvre déjà depuis plusieurs mois. Connue par tous les suiveurs de l’OL comme la majorité des supporters, Michele Kang l’est un peu moins dans l’Hexagone. Née en juin 1959 à Séoul en Corée du Sud, où elle a fait de brillantes études, elle a ensuite rejoint les États-Unis dans les années 80. Là-bas, elle a notamment été diplômée en économie à l’Université de Chicago avant d’obtenir un master en management au sein de la prestigieuse Université de Yale. Après avoir été consultante pour de grosses boîtes, dont certaines qu’elle a dirigées; elle a fondé en 2008 sa propre entreprise, Cognosante.

Une société dans le secteur des technologies de l’information sur la santé qui pesait plus d’un milliard de dollars et qu’elle a revendu en 2024. Lauréate du Prix Horatio Alger 2023, «qui récompense les Américains qui incarnent la persévérance dans leur vie personnelle et professionnelle», Michele Kang est une redoutable entrepreneuse mais aussi une féministe assumée. C’est certainement l’une des raisons qui l’a poussé à investir autant dans le développement et la promotion du sport féminin en général. En 2022, elle a notamment apporté son soutien financier à Just Women’s Sports, un média dédié au sport féminin aux États-Unis, tout en faisant des dons à divers organismes.

La suite après cette publicité

Kang investit pour le sport et le foot féminin

L’an dernier, elle a lancé à Paris Kynisca Sports International, Ltd. Il s’agit d’«une organisation mondiale multi-équipes dédiée au football féminin, qui apportera un investissement sans précédent au sport à une échelle permettant de conduire un changement durable.» En parallèle, elle a ainsi donné un peu plus de 3,4 M€ à la fédération américaine de rugby, après la troisième place de l’équipe féminine des USA aux JO de Paris. Quelques mois après, elle a lâché un peu plus de 25,5 M€ à la fédération américaine de football pour aider au développement du foot féminin. Mais son histoire d’amour avec le foot, elle, a commencé bien avant. Si elle a un peu tâté du cuir à l’école durant sa jeunesse, Michele Kang s’est vraiment passionnée pour cette discipline en 2019.

Cette année-là, les Américaines avaient remporté la Coupe du monde féminine en France. Un pays où Michele Kang est en train d’étendre son empire, elle qui est propriétaire du Washington Spirit (Ligue nationale de football féminin) depuis 2022. Un an plus tard, en 2023, elle est devenue la patronne des London City Lionesses et l’actionnaire majoritaire l’OL Féminin. La même année, elle est devenue actionnaire minoritaire d’Eagle Football Holdings, dont elle est aussi administrateur. Elle siège aussi au sein du Conseil d’Administration de l’OL. En 2024, la businesswoman a officiellement pris les commandes de la section féminine de l’OL, elle qui a pu compter sur le soutien de Vincent Ponsot, directeur général de l’OL féminin.

La suite après cette publicité

D’OL Lyonnes à l’OL

Un club qui a été rebaptisé OL Lyonnes il y a quelques semaines. Nouvelle identité, nouveau logo et nouvelles ambitions, Michele Kang a avoué rêver plus grand pour son OL et vouloir s’émanciper de la section masculine. «Depuis que je suis arrivée ici, il y a environ un an et demi, l’objectif était de professionnaliser et d’améliorer l’équipe féminine. L’OL Féminin est la meilleure équipe dans l’histoire du football féminin. Les joueuses méritent leur propre identité. Elles ne sont pas secondaires à l’équipe des hommes, ou la petite sœur de quelqu’un. Nos joueuses jouent sur un terrain du centre d’entraînement. Elles sont les meilleures équipes des femmes du monde donc ce n’est pas possible.»

Elle avait ajouté : «beaucoup de postes devaient être partagées entre les deux équipes mais ils se sont concentrés sur l’équipe masculine. C’était vraiment important qu’on ait une équipe dédiée et des ressources. En tant qu’équipe féminine, pour toutes les jeunes filles qui ont grandi dans le monde, pas seulement en France, mais dans le monde, l’OL féminin est la meilleure. Elles méritent leur propre identité. Elles sont séparées et indépendantes de tout le reste. Elles ont leurs propres ressources, leurs propres capacités, etc.» A présent, celle qui est la voisine de John Textor à Miami en Floride va avoir la main chez les femmes et les hommes.

C’est la première présidente d’un club de L1

Présidente du club et Présidente-Directrice générale d’Eagle Football Group, la milliardaire américaine veut continuer son travail avec OL Lyonnes tout en sauvant l’OL de la catastrophe industrielle. Mais cette personnalité forte a les compétences et surtout la détermination pour remettre dans l’ordre dans tout le bazar qu’a laissé John Textor. Il faudra du temps et de la patience pour y parvenir. Mais ceux qui la connaissent n’ont aucun doute sur elle. C’est le cas de Badou Sambagué, avocat spécialisé en droit du football et représentant de plusieurs joueurs internationaux. Il a déjà eu à traiter avec elle sur certains dossiers et il a été conquis. «Michele est une très bonne personne. Elle est très professionnelle, très pragmatique. Elle délègue et travaille en équipe. Elle est capable de se positionner sur des sujets avec beaucoup de hauteur.»

Il poursuit : «nous avons eu à négocier le contrat d’Ouleymata Sarr à Washington et ça s’est extrêmement bien passé avec des engagements qui ont été convenus sur tous les aspects. C’est une personne de parole qui souhaite vraiment voir les sportifs dans les meilleures conditions. Elle est très généreuse. Elle est capable de venir prendre un café avec une joueuse si elles se trouvent dans la même ville. C’est une femme qui est pour le bien-être des joueurs et des joueuses. Elle n’avait pas prévu de prendre la direction d’un club masculin. Si elle le fait à Lyon, c’est vraiment qu’elle a senti qu’elle pouvait apporter quelque chose.» Première femme présidente d’un club de Ligue 1, Michele Kang fait face certainement à son plus grand défi, elle qui s’est déjà mise au travail depuis quelques jours.