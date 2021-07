Copa América : Marquinhos s’attend à un match porté sur l’attaque lors de la finale

À deux heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche, le Brésil et l’Argentine s’affronteront pour savoir qui des deux équipes remportera la Copa América. Une affiche de rêve que Marquinhos a hâte de jouer : « c'est le genre de match qu'on aime, un grand match, et nous avons hâte de le jouer. Nous connaissons leurs qualités, nous avons analysé leurs points forts et leurs points faibles, mais dans une finale, beaucoup de choses passent par le mental. »

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse, le défenseur du Paris Saint-Germain s’attend à un « combat de boxe, on va les attaquer et eux aussi. Le vainqueur sera celui qui va commettre le moins d'erreurs, ça se jouera sur des détails. » Comme Messi, Neymar n’a jamais remporté le moindre titre majeur avec sa sélection, excepté l’or olympique avec les espoirs (l'Argentin en 2008 et le Brésilien en 2016), ce à quoi veut remédier Marquinhos : « j'espère que le Brésil va gagner parce que, tout comme Messi, nous avons aussi beaucoup de joueurs qui méritent de gagner le titre, comme le Ney. »