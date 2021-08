Mercato, OM : Jorge Sampaoli attend encore du mouvement

La suite après cette publicité

Le mercato de l'Olympique de Marseille a été tonitruant. En tout cas au début. En effet, l'OM a recruté pas moins de huit joueurs. Pour le moment, un seul est en instance de départ, Dario Benedetto, à Elche. « Pour Dario Benedetto, ce n'est pas confirmé. Concernant Pipa, c'est une possibilité, mais pas officiel, de notre côté en tout cas. Si cela le devient, il faudra voir le profil qu'on veut et voir avec le retour de Milik. Il y a beaucoup de choses à voir et quel profil on veut. Si on peut avoir un buteur avec de très bonnes statistiques devant le but ou un joueur avec un gros volume de passe. Si on a confirmation, on décidera du profil qu'il nous faut », a expliqué Jorge Sampaoli devant les médias ce vendredi.

Mais concernant les arrivées, ce n'est toujours pas bouclé. En effet, Pol Lirola, le latéral droit de la Fiorentina, devait atterrir à Marignane ce vendredi, à 14h30, mais son vol a été annulé. « Concernant Pol, c'est une attention qu'on a depuis la fin de la saison dernière, il a été très bon avec nous dans plusieurs domaines », a poursuivi le coach argentin.

Il manque quatre ou cinq joueurs

Mais ce n'est pas tout. En effet, le reste du mercato dépendra aussi de Milik, comme l'a expliqué Jorge Sampaoli. Il explique qu'il faudra voir avec les médecins afin de savoir exactement quand il sera disponible. Selon les informations de L'Équipe, il devrait revenir la première semaine de septembre.

Enfin, Sampaoli a terminé par expliquer qu'il manquait encore quelques joueurs : « il manque quatre ou cinq joueurs dans l'effectif. On ne pourra pas tout faire, on sera créatif. On a des joueurs qui pensent à partir. J'espère qu'on aura fini la semaine prochaine. Il faudra faire une analyse générale avec le club avec les départs et les arrivées ». Allez, encore un effort et Pablo Longoria pourra se reposer.