Pablo Pagis débarque au Paris FC

Le Paris FC a bouclé la quatrième recrue de son mercato avec l’arrivée de Pablo Pagis en provenance du FC Lorient. L’attaquant français, sous contrat avec les Merlus jusqu’en 2027, s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2031. « Convaincu par l’ambition du projet parisien et les perspectives qui s’offrent à lui, l’attaquant a choisi de s’inscrire dans la durée au sein du club, qu’il estime être le cadre idéal pour franchir un nouveau cap dans sa carrière », explique le communiqué du club francilien.

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𝑷𝒂𝒃𝒍𝒐 𝑷𝒂𝒈𝒊𝒔 𝒆𝒔𝒕 𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏. 💙



Le Paris FC est fier d’annoncer l’arrivée de l’attaquant de 23 ans, en provenance du @FCLorient.



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Pagis avait notamment terminé la saison passée avec 10 buts et 5 passes décisives en 28 apparitions de Ligue 1 et avait été ciblé par plusieurs écuries sur ce mercato. L’opération devrait rapporter 15 millions d’euros à Lorient, auxquels pourraient s’ajouter 1,5 million d’euros de bonus en cas de qualification européenne.