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Pablo Pagis débarque au Paris FC

Par Samuel Zemour
1 min.
Pablo Pagis (FC Lorient) @Maxppp

Le Paris FC a bouclé la quatrième recrue de son mercato avec l’arrivée de Pablo Pagis en provenance du FC Lorient. L’attaquant français, sous contrat avec les Merlus jusqu’en 2027, s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2031. « Convaincu par l’ambition du projet parisien et les perspectives qui s’offrent à lui, l’attaquant a choisi de s’inscrire dans la durée au sein du club, qu’il estime être le cadre idéal pour franchir un nouveau cap dans sa carrière », explique le communiqué du club francilien.

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Pagis avait notamment terminé la saison passée avec 10 buts et 5 passes décisives en 28 apparitions de Ligue 1 et avait été ciblé par plusieurs écuries sur ce mercato. L’opération devrait rapporter 15 millions d’euros à Lorient, auxquels pourraient s’ajouter 1,5 million d’euros de bonus en cas de qualification européenne.

Pub. le - MAJ le
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