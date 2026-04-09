Ligue des Champions : le FC Barcelone annonce porter plainte contre l’arbitrage !

Les dirigeants du Barça ont joint les actes à la parole. Verts de rage après la défaite subie face à l’Atlético de Madrid hier soir en quart de finale aller de Ligue des Champions (0-2), les Catalans avaient laissé planer l’idée d’une possible plainte contre l’arbitrage, notamment en raison de l’action de la main de Marc Pubill, qui avait ramassé le ballon dans sa surface pour tirer un six mètres (54e).

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Le carton rouge de Pau Cubarsi pour une faute en position de dernier défenseur face à Giuliano Simeone, a aussi eu le don d’agacer Hansi Flick, qui ne s’était d’ailleurs pas caché en conférence de presse. Une colère noire générale, qui a finalement trouvé un écho ce jeudi devant les instances, puisque le club catalan a publiquement annoncé le dépôt d’une plainte auprès de l’UEFA.

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«Un flagrant deux poids deux mesures», écrit le Barça

«Le FC Barcelone informe que son service juridique a déposé aujourd’hui une plainte auprès de l’UEFA concernant les incidents survenus lors du quart de finale aller de Ligue des Champions face à l’Atlético Madrid. Le club estime que l’arbitrage n’a pas respecté le règlement en vigueur, ce qui a directement influencé le déroulement de la rencontre et son résultat», indique le club catalan par le biais d’un communiqué.

«La plainte porte sur une action précise. À la 54e minute du match, après une reprise de jeu régulière, un joueur adverse a ramassé le ballon dans sa surface sans que le penalty correspondant ne soit signalé. Le FC Barcelone considère que cette décision, conjuguée à une grave absence d’intervention de la VAR, constitue une faute majeure. En conséquence, le Club a demandé l’ouverture d’une enquête, l’accès aux échanges arbitraux et, le cas échéant, la reconnaissance officielle des erreurs et la mise en œuvre des mesures correctives appropriées. Dans le même esprit, le FC Barcelone estime que ce n’est pas la première fois, lors des récentes éditions de la Ligue des Champions de l’UEFA, que des décisions arbitrales incompréhensibles ont eu un effet néfaste sur l’équipe, créant ainsi un flagrant deux poids deux mesures et empêchant la compétition à armes égales avec les autres clubs.» Le message est passé à moins d’une semaine d’un match retour qui s’annonce déjà explosif à plus d’un titre.