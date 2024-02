Real Madrid : la mère de Kylian Mbappé fait débat

Ce mardi, en conférence de presse, Fabian Ruiz a indiqué que les joueurs du PSG n’évoquent pas le futur de KM7 dans l’intimité du vestiaire. C’est la même chose du côté du Real Madrid, où son cas ne fait pas parler comme expliqué sur notre site. Dans la presse, c’est autre chose. Hier, The Athletic a révélé qu’il sera le joueur le mieux payé des Merengues. De son côté, Relevo s’est intéressé à Fayza Lamari, la mère et agent de KM7. Accompagnée de l’avocate du footballeur tricolore, elle s’occupe de ce dossier, elle qui a monté une agence pour représenter des footballeurs. Outre ses deux fils, elle collabore sur le dossier Rayan Cherki et a tenté de récupérer Achraf Hakimi. Ce qui avait provoqué la colère du conseiller du Marocain. Quoi qu’il en soit, Relevo explique que son arrivée sur ce marché a fait grincer des dents. Sa forte personnalité est également évoquée par le média ibérique.

La suite après cette publicité

«À bien des égards, Fayza ressemble à Florentino Pérez. Il y a des moments où ils parlent trop et avec beaucoup de monde. Ils ne calculent pas, ils n’ont pas de filtres. Mais ce sont tous les deux des gens très intelligents, qui cherchent et obtiennent généralement toujours le meilleur pour leurs intérêts», a confié une source qui a eu affaire à Fayza Lamari et Florentino Pérez. Une autre, proche du Real Madrid, a elle confié à Relevo : «c’est une négociatrice acharnée. Elle en veut toujours plus et elle sait comment le faire. Elle écoute et écoute, elle est très intelligente.» Enfin, une personne proche du dossier en France a expliqué : «c’est une personne très capricieuse. Et elle se bat pour son fils et pour l’argent de sa famille comme si c’était juste ça. Contrairement à d’autres représentants, elle sait qu’étant la mère de Mbappé, elle ne va pas le perdre. Cela lui donne un plus. Dans les parties qu’elle ne contrôle pas, elle s’appuie sur une avocate de confiance.» Une poigne de fer sur laquelle elle s’est donc appuyée pour boucler l’arrivée de son fils à Madrid comme expliqué sur notre site.