Lens : Robin Risser réagit aux rumeurs Équipe de France

Bluffant depuis le début de saison sous les couleurs de Lens, Robin Risser va peut-être jouer gros samedi soir. Le portier lensois sera observé par l’entraîneur des gardiens de l’équipe de France, Franck Raviot, qui assistera au choc entre les Sang et Or et Monaco à Bollaert. Interrogé par beIN SPORTS, l’international espoir a exprimé sa satisfaction d’être cité parmi les potentiels candidats. S’il ne fait pas de la Coupe du Monde une obsession, il assure rêver des Bleus un jour.

«J’espère bien sûr toucher l’équipe de France un jour. Si c’est cet été, ce sera une belle surprise, mais si c’est plus tard, ça fera tout autant plaisir. Si c’est dans un coin de ma tête ? Honnêtement, pas plus que ça, il y a un sélectionneur qui est là pour faire des choix. Si on m’avait dit il y a un an que je serais évoqué dans les petits papiers, "entre guillemets", du coach Deschamps à 4 mois de la Coupe du Monde… je n’y aurais pas cru. C’est flatteur mais je laisse ça pour les autres, je ne fais pas attention à ce qui peut se dire.»