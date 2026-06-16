CdM 2026 : la chaîne M6 enregistre des audiences historiques

Diffuseur de 54 des 104 rencontres de la Coupe du monde 2026 en clair, la chaîne M6 se félicite des excellentes audiences enregistrées depuis le début de la compétition. Selon Guillaume Charles, directeur des programmes de la chaîne, un Français sur deux a déjà regardé au moins un match sur M6. Les performances sont particulièrement remarquables auprès de la cible des 25-49 ans, avec des niveaux jugés « stratosphériques ». Le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud a notamment rassemblé 4,9 millions de téléspectateurs, un chiffre supérieur à celui observé lors du Mondial 2022 au Qatar.

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La chaîne a également enregistré de solides résultats sur d’autres affiches, à l’image du Brésil-Maroc, suivi par 1,7 million de personnes malgré une diffusion à minuit, ou encore Belgique-Égypte, qui a attiré 4,1 millions de téléspectateurs lundi soir. À quelques heures du choc entre la France et le Sénégal, M6 espère désormais signer sa meilleure audience de l’année. Guillaume Charles estime que les audiences pourraient encore progresser avec l’arrivée des matches à élimination directe et des vacances scolaires, notamment si les Bleus réalisent un long parcours dans la compétition.