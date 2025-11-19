Menu Rechercher
Trophée des champions : la date de PSG-OM est connue

Comme chaque saison, la date du Trophée des champions met un certain temps avant d’être fixée. Cette année, le choc opposant le Paris Saint-Germain (vainqueur de la L1 et de la Coupe de France) à l’Olympique de Marseille (vice-champion de France) sera organisé comme prévu au Koweït, juste après les fêtes de fin d’année.

«Le Trophée des champions programmé à 19h, le jeudi 8 janvier 2026. Organisée avec la Fédération de Football du Koweït, cette rencontre qui opposera le Paris Saint-Germain, champion de France de Ligue 1 McDonald’s et vainqueur de la Coupe de France, à l’Olympique de Marseille, vice-champion de Ligue 1 McDonald’s, sera programmée à 19h00 heure française (21h00 au Koweït). Diffusée dans de nombreux pays, la rencontre sera retransmise en direct par Ligue 1+ en France», indique le communiqué publié par la LFP.

