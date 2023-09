EdF : Antoine Griezmann et Didier Deschamps expliquent leur discussion animée

Lors du début de l’entraînement des Bleus dimanche, Didier Deschamps et Antoine Griezmann ont pris part à une conversation animée qui avait fait réagir. À la veille d’un déplacement en Allemagne, pays organisateur de l’Euro 2024, Didier Deschamps était devant la presse et a souhaité revenir sur cet échange tactique. «Ma discussion avec Griezmann ? J’ai eu un échange qui a duré au grand maximum 1min30. Sur notre dernier match, on a plus utilisé le côté gauche, même si on arrive aussi à créer du danger du côté droit. La présence de Kylian à gauche augmente l’utilisation de ce côté», a d’abord expliqué le sélectionneur, avant la prise de parole d’Antoine Griezmann.

«Mon père m’a envoyé un message pour savoir s’il se passait quelque chose. On parlait du match (contre l’Irlande), de la première mi-temps. Le coach m’a demandé si je me sentais bien. Je lui ai dit que je trouvais que le jeu allait souvent à gauche donc que j’allais à gauche pour le ramener à droite et trouver Ousmane Démbélé. En deuxième mi-temps, le ballon arrivait plus facilement, notamment grâce au travail d’Aurélien Tchouméni et Eduardo Camavinga. Mon père a été rassuré», a également expliqué l’attaquant des Bleus.