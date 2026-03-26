Équipe de France : Kylian Mbappé a remis les pendules à l’heure

Kylian Mbappé vs Vinicius Jr. C’est un duel qui était très attendu, à Madrid forcément, mais partout ailleurs. Et c’est clairement le Français qui en est sorti vainqueur, lui qui a pourtant perdu les faveurs de l’opinion publique madrilène… au profit du Brésilien. Si le numéro 7 merengue a rendu une copie indigeste, ne posant pratiquement aucun problème à la défense des Bleus, le Bondynois lui a été au niveau du prestige de l’affiche.

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D’entrée, on l’a senti très impliqué et volontaire. Peut-être même plus qu’avec le Real Madrid, puisqu’il a fait des efforts défensifs, ce qu’il n’a pas toujours fait dernièrement sous la tunique blanche, à l’image des reproches qui lui ont été faits après son entrée en jeu lors du derby. Il a réussi à créer du danger et dès qu’il a eu un peu d’espaces, il a crucifié le Brésil, prenant la profondeur et concluant l’action à merveille devant Ederson avec un joli ballon piqué.

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Mbappé a éclipsé Vinicius Jr

46 jours plus tard, Kylian Mbappé a donc retrouvé le chemin des filets. Et surtout, il a frappé un gros coup sur la table en marquant dans un match certes amical, mais suivi dans le monde entier. « Mbappé pétrifie Vinicius », titre par exemple AS en une de son site. « Personne ne volera le mois d’avril à Mbappé », ajoute le journal, qui prévient : Mbappé est de retour et il va faire très mal lors de ce mois qui s’annonce décisif pour le Real Madrid. Les problèmes physiques qui l’ont handicapé depuis le début de l’année civile semblent oubliés, et contre la Canarinha, il a montré être en plénitude physique et en confiance.

Véritable vedette de la tournée américaine des Bleus - l’enjeu marketing est grand pour Nike comme pour la FFF - Mbappé a donc régalé tout le monde et a même été élu homme du match par les organisateurs. Notre rédaction a plutôt misé sur Michael Olise, qui a hérité d’un 7/10 contre un 6,5/10 pour l’ancien Parisien, mais il n’y a aucun doute : le patron des Bleus, c’est Mbappé. Et il a fait un premier pas important pour montrer qu’il est aussi le joueur franchise du Real Madrid. Reste désormais à savoir quel temps de jeu lui sera accordé face à la Colombie ce week-end.