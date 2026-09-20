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Ligue 1

OM : le message d’Himad Abdelli après la défaite contre le PSG

Par Aurélien Macedo
1 min.
Abdelli @Maxppp
Marseille 1-2 PSG

Ce dimanche soir, la 5e journée de Ligue 1 s’est achevé par un Classique. Avant la trêve internationale, l’Olympique de Marseille a reçu le Paris Saint-Germain. Dix-septième avec trois défaites en quatre matches, les Phocéens se sont bien battus avant de s’incliner 2-1. Après cette rencontre, Himad Abdelli s’est exprimé directement au micro de Ligue 1+.

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«C’est sûr, on a perdu, on ne prend pas de points et on est très déçu, car c’est le plus important dans le football. On ne va pas lâcher jusqu’à la fin de la saison. Oui, on a fait un grand match, on fait deux erreurs et on prend deux buts. C’est ce qu’on doit rectifier pour gagner des matches», a-t-il confié.

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