Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer suspendu à la décision d'Erling Haaland

Avec le road-trip programmé par le clan Haaland en Espagne et en Angleterre, la rumeur d’un départ du buteur norvégien continue de gonfler. Alors que son père et son agent doivent rencontrer les dirigeants de Manchester United prochainement, Ole Gunnar Solskjaer a été interrogé sur son cas en conférence de presse aujourd’hui.

«Il n'est pas juste de parler d'Erling en tant qu’entraîneur de Manchester United. Il prendra sa propre décision. Je ne veux pas commenter qui nous intéresse. Maintenant il y a beaucoup de rumeurs... J'espère que nous pourrons nous asseoir ici avec un joueur dont personne n'a parlé dans la presse.» Le manager des Red Devils tempère donc la rumeur qui fait jaser toute l’Europe.

Solskjaer about Haaland future: “It’s not fair to talk about Erling as Man Utd manager. He will make his own mind up. Who we are interested, I don’t want to comment. Now there are lot of rumours... Hopefully we can sit here with a player no one has written about...”. 🔴 #MUFC