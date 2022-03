Droits TV : la justice donne raison à beIN Sports contre Canal +

La LFP peut pousser un grand ouf de soulagement. Canal + continuera à diffuser les deux matches du fameux lot 3 (celui du samedi 21h et du dimanche à 17h05) et donc à verser 332 M€ par an à la Ligue jusqu'à la saison 2023/2024. Selon les informations de RMC, la cour d'appel de Versailles vient de rendre son verdict en faveur des instances et de beIN Sports.

La chaîne cryptée avait déjà été déboutée par le tribunal de commerce de Nanterre en juin dernier et ne devrait pas se pourvoir en cassation. Pour rappel, après la défection de Mediapro, Canal + avait tenté de profiter de cette situation pour se débarrasser des deux matches qu'il diffusait grâce à une sous-licence négociée avec beIN Sports. En cas de victoire de Canal, le groupe qatari aurait dû s'acquitter de la somme citée plus haut sauf que l'entreprise a été placée sous la protection du tribunal de commerce de Nanterre dans une procédure de conciliation pour ne pas verser l'argent du lot 3. Voilà des soucis en moins pour la Ligue.