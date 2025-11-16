Santos : Neymar choque tout le monde face à Palmeiras

Ces derniers mois, le nom de Neymar fait surtout parler en dehors des terrains. La star brésilienne était clairement dans le dur du côté de Santos. En froid avec une partie du vestiaire de son équipe pour son comportement jugé exécrable et déplacé, en clash avec un journaliste sur les réseaux sociaux, l’ancien attaquant du PSG était encore très loin de son objectif fixé en début de saison : retrouver la sélection brésilienne en vue de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Et récemment, Carlo Ancelotti avait été très clair à son sujet expliquant qu’il avait demandé à Neymar d’être en forme d’ici la fin de saison pour faire son retour. Récemment, l’ancien coach du Real Madrid avait remis une couche dans les colonnes de AS. « Personne ne peut contester le talent de Neymar, mais il a été gêné par des blessures ces derniers temps. Il a repris la compétition, mais il doit retrouver sa meilleure forme physique. C’est normal dans le football actuel, très exigeant physiquement et intense »

Neymar répond présent

Pour rassurer son monde et envoyer un message à son sélectionneur, Neymar savait donc qu’il devait surtout répondre présent sur le terrain et dans les gros matches. Cela tombait donc très bien puisque cette nuit, Santos, relégable, affrontait Palmeiras leader du championnat dans le derby. Et cette fois, l’attaquant brésilien de 32 ans a sorti le costume des grands soirs, livrant une prestation XXL permettant à Santos de s’imposer sur le fil et de sortir de la zone rouge. 5 passes clés, 4 dribbles réussis, meilleur ratio de passes réussies de son équipe et logiquement élu homme du match, Neymar, qui a fondu en larmes après la rencontre, était sur toutes les lèvres au coup de sifflet final.

«Je tiens à souligner sa force mentale cette semaine. Il a subi une forte pression, on l’a vraiment poussé dans ses retranchements, mais il est solide. Il a travaillé sans relâche pour être au top de sa forme aujourd’hui. Il a fait un très bon match, il s’est bien entraîné. Je l’ai observé quotidiennement et il progressait chaque jour. Je le sentais : il serait prêt pour le match. Les grands joueurs se préparent ainsi, jour après jour, pour atteindre ces moments. Il sait que nous allons exiger davantage de lui et il s’y prépare. J’admire son implication», a confié l’entraîneur Juan Pablo Vojvoda après la rencontre. Même son de cloche pour les suiveurs de Santos dans la presse brésilienne.«Santos le méritait, je pense qu’ils ont mieux joué que Palmeiras. Pour moi, c’était le meilleur match de Santos, vous comprenez ? Le meilleur match de leur saison. Leur approche du jeu, leur compréhension de l’importance de cette rencontre… Neymar aussi. C’était son meilleur match depuis le début de la saison. Mais attention, il faut être attentif. C’est son meilleur match compte tenu de sa forme actuelle… », a confié l’ancien international brésilien Walter Casagrande pour UOL Sport. Neymar a marqué les esprits et il faudra enchaîner pour rêver d’un Mondial 2026.