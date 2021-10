Le PSG discute déjà avec un joueur pour remplacer Georginio Wijnaldum !

La suite après cette publicité

« Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Parce que la situation n'est pas celle que je voulais. Mais c'est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un combattant. Je dois rester positif et travailler dur pour y remédier. J'ai beaucoup joué ces dernières années, j'ai toujours été en forme et j'ai aussi très bien réussi. C'est quelque chose de différent et il faut s'y habituer ». Début octobre, le milieu néerlandais avouait qu'il était dans une passe compliquée à Paris. Avec 14 apparitions dont 7 en tant que titulaire toutes compétitions confondues, l'ancien des Reds est loin d'être indispensable pour Pochettino.

Par la suite, on a notamment appris via l'Equipe que le vestiaire n'a pas aidé dans son intégration. Le clan sudaméricain n'aurait ainsi pas vraiment fait d'efforts pour l'accueillir, puisqu'il était vu comme un sacré concurrent à Leandro Paredes, très apprécié dans le vestiaire. Et voilà qu'en Italie, on annonce encore de mauvaises nouvelles pour l'ancien de Newcastle et de Liverpool.

Le PSG le veut déjà depuis un petit moment

Le Corriere dello Sport dévoile que le Paris Saint-Germain s'est immiscé dans les négociations de l'Inter avec Marcelo Brozovic. Le contrat du milieu de terrain en terres lombardes expire en juin, et il n'a pas encore d'accord avec les Milanais. Le club de la capitale française s'est donc engouffré dans la brèche pour faire venir le joueur au Parc des Princes...

Rien de bien surprenant pour les lecteurs de Foot Mercato, puisque nous vous dévoilions en exclusivité il y a un an que Leonardo avait rencontré Nelio Lucas, l'agent de l'international croate. Tout porte donc à croire que le directeur sportif brésilien, très friand des belles arrivées de joueurs libres, a relancé le dossier...