Sheffield United paie une fortune pour racheter Aaron Ramsdale

Bournemouth a accepté une offre de 18,5 millions de livres (20,5 millions d'euros) de Sheffield United pour son gardien de but Aaron Ramsdale. International espoir anglais de 22 ans, Ramsdale avait rejoint Bournemouth depuis... Sheffield United, en janvier 2017 dans le cadre d'un accord d'une valeur d'environ 1 million d'euros. Il signe pour 4 ans.

Sheffield United disposait d'une plus-value de 15% en cas de vente de Ramsdale, qui ne sera plus en vigueur puisqu'il retourne chez les Blades. Après avoir été prêté à Chesterfield, puis à Wimbledon, Ramsdale a fait 37 apparitions avec les Cherries en Premier League cette saison. Prêté depuis deux saisons à Sheffield United par Manchester United, Dean Henderson retourne donc chez les Red Devils, où un gros contrat l'attend. Ainsi que la place de David De Gea ?

Aaron returns to the Lane. ✍️



Ramsdale has penned a four-year deal at S2 with the Blades paying a substantial undisclosed fee for the exciting 22-year-old goalkeeper.