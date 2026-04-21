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Serie A

Révolution de palais à l’AS Rome !

Alors qu’il semblait être la victime désignée en cette fin de saison, l’entraîneur Gian Piero Gasperini a renversé la tendance. Il va être conforté par le propriétaire.

Par Aurélien Léger-Moëc
2 min.
Gian Piero Gasperini @Maxppp

Des résultats en dent de scie, une élimination décevante en Ligue Europa, une relation brouillée entre l’entraîneur et le conseiller du président, un directeur sportif critiqué, l’AS Roma traverse une deuxième partie de saison particulièrement compliquée. Et la victime annoncée se nommait clairement Gian Piero Gasperini, tant le conseiller Claudio Ranieri semblait avoir l’oreille du propriétaire, la famille Friedkin.

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Le torchon brûle depuis quelques semaines entre Gasperini et Ranieri, et il ne faisait guère de doute que le clan Friedkin allait plutôt suivre Ranieri. Gasperini, recruté l’été dernier pour bâtir une équipe sur le long terme, à l’image de ce qu’il avait construit du côté de l’Atalanta Bergame, sentait le vent tourner, au point de fondre en larmes en conférence de presse avant le match du week-end dernier, face à… l’Atalanta. Mais il devrait retrouver le sourire.

Gasperini a le soutien du propriétaire

En effet, le Corriere dello Sport l’affirme ce matin, Dan Friedkin a apporté son soutien à Gasperini, qu’il souhaite maintenir à son poste. Pour cela, il va accepter les exigences du coach italien, qui a demandé un changement de directeur sportif. Federico Massara, passé par le Stade Rennais, pourrait donc plier bagages. Claudio Ranieri, lui, sera invité à prendre du recul sur l’équipe première, pour laisser Gasperini agir à sa guise. Enfin, un mercato estival d’envergure devra être réalisé pour le satisfaire.

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La révolution sera ainsi totale en juin, alors qu’une refonte totale de l’effectif est attendue. Pour Gasperini, c’est une grande victoire, lui qui espère depuis longtemps avoir l’opportunité de mettre en place sa méthode dans un grand club italien, après avoir réussi du côté du Genoa et de l’Atalanta Bergame. L’AS Roma a tranché en sa faveur. Et il lui reste 5 journées de Serie A pour tenter de décrocher une qualification en Ligue des Champions, afin d’aider à la reconstruction de l’effectif l’été prochain.

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