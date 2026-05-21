Real Madrid : Erling Haaland et Jürgen Klopp dans les valises d’Enrique Riquelme ?

C’est confirmé : Enrique Riquelme, jeune businessman espagnol qui a fait fortune dans le domaine des énergies, va se présenter aux élections du Real Madrid et être un sérieux rival pour Pérez. Il a déjà commencé à travailler sur sa candidature et prépare de sacrés arguments pour convaincre les socios de voter pour lui.

La suite après cette publicité

El Confidencial rajoute en plus que Riquelme pourrait proposer une sacrée candidature et débarquer avec deux gros noms : Erling Haaland comme recrue star et Jürgen Klopp pour le poste d’entraîneur. Deux promesses électorales XXL qui pourraient faire pencher la balance en sa faveur…