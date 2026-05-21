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Real Madrid : Erling Haaland et Jürgen Klopp dans les valises d’Enrique Riquelme ?

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Haaland @Maxppp

C’est confirmé : Enrique Riquelme, jeune businessman espagnol qui a fait fortune dans le domaine des énergies, va se présenter aux élections du Real Madrid et être un sérieux rival pour Pérez. Il a déjà commencé à travailler sur sa candidature et prépare de sacrés arguments pour convaincre les socios de voter pour lui.

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El Confidencial rajoute en plus que Riquelme pourrait proposer une sacrée candidature et débarquer avec deux gros noms : Erling Haaland comme recrue star et Jürgen Klopp pour le poste d’entraîneur. Deux promesses électorales XXL qui pourraient faire pencher la balance en sa faveur…

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