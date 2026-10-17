Bruno Fernandes, l’autre problème de Manchester United

Manchester United a vécu une dure semaine, une de plus. Elle a été marquée par la sortie au vitriol de Lisandro Martínez après la défaite sur le terrain de l’Atlético de Madrid (2-0) en Ligue des Champions. Le défenseur argentin a remis en question l’action de sa direction durant le mercato et lui a reproché ses trop faibles investissements. Cette actualité a dominé les derniers jours du côté d’Old Trafford. Le vice-champion du monde en titre s’en est tiré avec un avertissement et une amende. Le club a besoin de lui pour affronter les prochaines échéances, comme il a besoin de ses meilleurs joueurs.

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Il sera bien dans le groupe pour affronter Leeds (7e de Premier League) ce dimanche (15h), comme Bruno Fernandes. C’est l’autre grand problème de Manchester United en ce début de saison. Sacré meilleur joueur du championnat lors du dernier exercice en battant notamment le record de passes décisives (21 en 35 matchs disputés, plus 9 buts), le capitaine des Red Devils traverse une période de méforme inquiétante, alors que Manchester United peine à trouver son rythme de croisière. Il était déjà dépité après Tottenham samedi dernier (1-1). Certains y voient même un révélateur des difficultés que rencontre le groupe de Michael Carrick.

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Plus longue disette depuis plus d’un an

À la veille du déplacement en Espagne, le club anglais avait fait part d’une légère blessure de son milieu de terrain sans que cela remette en cause sa participation au match. Sa prestation au Riyadh Air Metropolitano tend à prouver le contraire. Il n’a pas échappé aux critiques. « Souvent le sauveur de United, Fernandes est actuellement le fléau de son équipe. Le problème ? S’il ne contribue pas offensivement, il n’apporte quasiment rien. Il est clair que son rôle et ses qualités ne sont pas de se battre pour récupérer le ballon, mais la fragilité de United signifie qu’ils ne peuvent pas non plus se permettre de compter sur des joueurs passifs », tacle Sky Sports. Son comportement face à Phil Foden lors du derby de Manchester avait déjà été pointé du doigt.

Le joueur de 32 ans pourrait-il faire un passage sur le banc ? D’un point de vue statistique, ce n’est pas inenvisageable de le penser. Il a certes marqué 4 buts (1 passe décisive) en neuf matchs toutes compétitions confondues cette saison, mais est sur une disette de 4 rencontres. Il s’agit de sa plus longue série depuis le printemps 2025. Aussi, ce choix peut paraître risqué au regard de son passé dans l’équipe et de sa contribution. Sa susceptibilité pourrait ressurgir et finalement desservir Carrick, lequel est déjà dans l’œil du cyclone. Mason Mount ou Matheus Cunha ont les capacités d’évoluer à son poste.

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Une prolongation remise en cause ?

À écouter l’entraineur anglais en conférence de presse, il ne fera aucun cas individuel. « Je n’ai pas besoin de résultats. Nous avons tous besoin de résultats. Il ne s’agit pas de moi. Manchester United est plus grand qu’un individu, alors s’il vous plaît, je ne pense pas à moi au quotidien. Il ne s’agit pas d’un joueur en particulier. Il s’agit de ce club et de son histoire. » Le match à Leeds est déjà important pour son avenir personnel, mais aussi pour Bruno Fernandes, lequel a commencé à négocier sa prolongation de contrat (2027 + 1 an en option) à la fin de l’été. Celle-ci n’est pas encore acquise…