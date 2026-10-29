Espagne : Marcos Llorente cartonne le ministre des Transports après le drame d’Urda

Ce mercredi est une triste journée en Espagne. En effet, deux trains sur une ligne à haute vitesse se sont heurtées du côté d’Urda en Espagne à 150 kilomètres du sud de Madrid. Une catastrophe qui aurait fait au moins 68 morts. Joueur de l’Atlético de Madrid et vainqueur de la Coupe du Monde 2026 avec l’Espagne, Marcos Llorente a glissé un coup de gueule sur ses réseaux sociaux. Le milieu de terrain a attaqué le ministre des Transports Óscar Puente. Il attend davantage de sécurité dans les transports publics espagnols et une réaction rapide des autorités compétentes.

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Cher Óscar Puente, n’est-il pas temps de laisser Twitter de côté et de vous consacrer au travail pour lequel nous vous payons ?

Lorsque des vies humaines sont en jeu, le minimum que l’on puisse exiger d’un ministre des Transports, c’est de la responsabilité, du sérieux, de la sécurité et du respect. Nous en avons assez des politiciens qui semblent plus préoccupés par le fait de gagner des disputes sur les réseaux sociaux — comme s’ils avaient 13 ans — que par le fait d’assumer les responsabilités qui leur incombent. Twitter, ce n’est pas votre travail. Votre travail, ce sont les transports publics, la sécurité et l’obligation de rendre des comptes lorsque les choses tournent mal. Jusqu’ici, vous avez été une catastrophe absolue, mais comme toujours, vous rejetterez la faute sur quelqu’un d’autre. Que le cirque continue a-t-il déclaré sur son compte instagram.