Coupe du Monde 2026 : Micah Richards touché par un drame juste avant le choc Angleterre-Argentine

Hier, toute l’Angleterre a vécu une véritable désillusion face à l’Argentine. Alors que les Three Lions menaient 1-0 dans cette demi-finale de Coupe du Monde, la frilosité de Thomas Tuchel a permis aux Argentins de renverser la vapeur et de se qualifier pour la grande finale du 19 juillet prochain. Cependant, il y a des nouvelles qui vous apprennent à relativiser dans ces moments-là. Présent à Atlanta pour commenter le match en tant que consultant de la BBC, Micah Richards a appris le décès de son père juste avant le coup d’envoi du match.

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« Peu avant le début de l’émission d’aujourd’hui (hier, ndlr), j’ai appris la terrible nouvelle du décès de mon père, Lincoln. Sa mort était inattendue, et il nous a quittés bien trop tôt. Il était mon plus grand fan. Il n’a pratiquement jamais manqué un seul de mes matchs de toute ma vie. Quand j’étais enfant, il m’emmenait partout où je devais aller, et il a été le parent le plus fier qui soit tout au long de ma carrière professionnelle. Il était très rare qu’il ne soit pas à mes côtés. Je sais à quel point regarder les matchs de l’Angleterre en Coupe du monde compte pour tout le monde à la maison, et à quel point cette expérience soude les familles à travers les générations, comme rien d’autre ne le fait. Je sais, en tant que fier Yorkshireman de la vieille école, que papa aurait voulu que l’émission ait lieu ce soir. Et c’est ce qui s’est passé. Je pense à mes frères et sœurs et à toute ma famille aujourd’hui, alors que nous rendons hommage à mon père Lincoln, mon héros et ma source d’inspiration », a posté l’ancien défenseur sur son compte Instagram. La rédaction de Foot Mercato lui présente ses condoléances.