France : le dérapage raciste de Kun Aguero et des streamers argentins

Ces dernières années, les suiveurs du football argentin multiplient les polémiques concernant des sorties racistes autour de l’équipe de France. Après le Mondial 2022, certains joueurs, dont Enzo Fernández, avaient notamment chanté : « Ils jouent pour la France mais viennent d’Angola, ils vont bien courir, ils aiment baiser des trans, leur mère est nigériane, leur père cambodgien, mais sur le passeport : Français. » La FFF avait rapidement porté plainte pour ces chants. Et si Enzo Fernández est revenu récemment sur cette polémique en expliquant que c’était une « chanson qui fait partie du folklore », un autre Argentin s’est illustré.

La suite après cette publicité

Ex-international reconverti streamer, Sergio Agüero est devenu un personnage médiatique encore plus important, multipliant les avis tranchés et les analyses sur le football mais pas que. Après le tirage au sort du Mondial 2026, il est passé dans une émission avec quelques amis streamers argentins. Et ces derniers se sont illustrés avec une déclaration encore raciste. À la question « La France joue contre qui ? » de Kun Agüero, le streamer Facundo Iriondo répond : « Le Sénégal. C’est l’équipe première face à son équipe réserve. » Une phrase qui fait rire tout le plateau, dont l’ancien joueur du Barça et de City. Décidément…