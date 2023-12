OL : Hannibal Mejbri, la bonne pioche du mercato hivernal ?

La bonne pioche du mercato hivernal ? Alors que la Côte d’Ivoire organisera la prochaine Coupe d’Afrique des nations, les 24 nations engagées dévoilent, tour à tour, leurs listes de joueurs retenus pour disputer la prestigieuse compétition continentale et pour tenter de succéder au Sénégal. À ce titre, la Tunisie de Jalel Kadri a révélé son groupe de 27 joueurs avec deux grands absents. En effet, si Mohamed Dräger (39 sélections, 3 buts) ne sera pas du voyage, c’est également le cas d’Hannibal Mejbri, milieu de terrain de Manchester United. «Hannibal m’a dit qu’il ne sentait pas prêt pour la CAN car il vit une situation difficile en club», a d’ailleurs rapidement justifié le sélectionneur tunisien en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Hannibal Mejbri sur le départ…

Grand perdant, le Franco-tunisien aux 27 sélections avec les Aigles de Carthage vit, en effet, une situation délicate sous les couleurs des Red Devils. Peu aidé par le contexte sportif des Mancuniens, sixièmes de Premier League, le jeune milieu de terrain de 20 ans n’a ainsi disputé que 131 petites minutes de jeu en championnat depuis le début de la saison. Auteur d’un but en 10 matches toutes compétitions confondues, le droitier d’1m83 peine donc à s’imposer malgré une belle campagne 2022-2023 lors de son prêt à Birmingham en Championship (D2).

À lire

Le cas Mama Baldé interpelle en interne à l’OL

Cantonné à un rôle de remplaçant, parfois renvoyé avec les U21 de Manchester United, l’ancien crack de l’AS Monaco voit alors son avenir s’assombrir un peu plus avec ce rendez-vous manqué pour la prochaine CAN. De quoi définitivement le pousser à changer d’air dans les semaines à venir ? La question est légitime, qui plus est au regard de l’exigence fixée par Erik ten Hag vis-à-vis de ses jeunes pépites. «Les jeunes joueurs qui ne seront pas à la hauteur de mes normes très élevées n’auront pas d’opportunité, et seuls les espoirs de classe mondiale auront une chance réelle sous ma direction», assurait, à ce titre, le Batave. Dans cette optique et selon les dernières informations du journaliste Fabrizio Romano, le natif d’Ivry-sur-Seine ne manquerait pas de prétendants pour la prochaine fenêtre hivernale.

La suite après cette publicité

L’OL prêt à saisir sa chance

Ainsi, l’Olympique Lyonnais de John Textor rêverait de relancer celui qui n’a été titularisé qu’à quatre reprises avec les pensionnaires d’Old Trafford. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’intéressé pourrait alors rejoindre les Gones sous la forme d’un prêt et ainsi faire ses premiers pas en Ligue 1 (il n’en avait pas eu l’opportunité lors de son passage à Monaco). Méfiance toutefois car l’actuel 15e de Ligue 1 ne serait pas seul sur le dossier. En grande difficulté cette saison, éliminé de toutes les compétitions européennes et disposant seulement de trois points d’avance sur le premier relégable en Liga, le Séville FC suivrait également de près le profil du Tunisien.

Enfin, plutôt que de se battre pour le maintien à Séville ou à Lyon, Hannibal Mejbri pourrait opter pour un autre projet. Cette fois-ci du côté de l’Allemagne où Fribourg manifesterait également un intérêt. Huitième de Bundesliga et toujours en course pour l’Europe - les coéquipiers de l’ancien Messin Kiliann Sildillia ne sont qu’à trois longueurs du top 5 -, le club entraîné par Christian Streich demeure une destination envisageable. Une chose est sûre, la situation compliquée actuellement traversée par Mejbri ne manque pas d’attiser les convoitises…