Barça : l’énorme boulette de Szczęsny qui profite à Zabiri

C’est ce qu’on appelle un sacré cadeau de la part de Wojciech Szczęsny au Racing Santander ! Le gardien polonais a tenté de dribbler devant sa propre cage avant de perdre grossièrement le ballon, permettant à Yassir Zabiri de surgir pour pousser le cuir au fond des filets à bout portant. Tout juste entré en jeu, l’attaquant marocain a relancé Santander et inscrit son 6e but en 6 matches de Liga cette saison.

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😨 | Le Racing Santander réduit l’écart sur cette ÉNORME ERREUR de Szczęsny ! ❌



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Mais le Barça n’a pas eu le temps de douter. Dans la foulée, Raphinha a inscrit son troisième but de la rencontre pour permettre aux Blaugranas de reprendre immédiatement le large. Le club catalan mène ainsi 6-2, après le nouveau but de Gabriel Jesus, dans cette rencontre complètement folle, tandis que Zabiri continue d’impressionner pour ses débuts en Liga.