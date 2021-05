Euro 2020, Équipe de France : la réaction à chaud de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Ça devenait trop gros. Alors qu’il porte sur ses épaules le Real Madrid cette saison - dans les chiffres c’est 29 buts et 8 passes en 45 apparitions toutes compétitions confondues -, qu’il a été élu meilleur joueur français à l’étranger par l’UNFP, Karim Benzema a logiquement (on a envie de dire) été appelé en équipe de France ce soir.

C’était le clou du spectacle de la liste des 26. Le moment que tout le monde attendait, à côté de petites gourmandises comme Jules Koundé ou Wissam Ben Yedder. Et ça n’a pas manqué. Didier Deschamps, comme il l’a lui-même confié en conférence de presse, a laissé son égo aux vestiaires pour offrir aux supporters des Bleus et aux observateurs une ligne d’attaque de rêve.

Karim Benzema réagit

Le monde du foot s’est donc logiquement mis en branle. Tout le monde est allé de son petit mot. Et depuis quelques minutes, dans la foulée d’un échange de messages sur Instagram avec Kylian Mbappé, l’intéressé a réagi sur Twitter. « Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien », a-t-il glissé sobrement.

A son image hors du rectangle vert, finalement. La hache de guerre désormais enterrée, place maintenant au spectacle. Du moins on l’espère. Et au regard des performances récentes du garçon, ça ne fait que peu de doutes : le prochain match des Bleus risque d’être épié par tous.