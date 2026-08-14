Ligue 2 : Saint-Étienne enchaîne contre Clermont, Nantes perd encore

En attendant la reprise de la Ligue 1 le week-end prochain, le football français vit au rythme de la Ligue 2 et de la Ligue 3, et un peu aussi aux performances de l’AS Saint-Étienne. Une semaine après leur victoire écrasante face à Sochaux à Bonal (0-3), les Verts ont confirmé avec autorité en s’imposant face à Clermont (3-1). Irvin Cardona, auteur d’un doublé il y a une semaine, a lui aussi prolongé sa belle dynamique en s’offrant son troisième but en deux matchs. Sur une talonnade intelligente de Thierno Ballo, passeur décisif comme à Sochaux, l’international maltais (8 sélections) ouvrait le score d’une frappe molle mais suffisamment bien placée pour tromper Guivarch (1-0, 41e). Thierno Ballo s’offrait ensuite son premier but sous le maillot des Verts en renard des surfaces (54e, 2-0). Annoncé sur le départ par nos soins, Lucas Stassin est resté sur le banc toute la rencontre, tandis que Zuriko Davitashvili est entré en seconde période.

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La recrue danoise Jakob Breum, bluffant contre Sochaux, a scellé la victoire des siens (71e, 3-0), malgré la réduction de l’écart d’Ousmane Diop (89e, 3-1). Cette victoire permet déjà aux Stéphanois de conforter leur place en tête du classement de la Ligue 2. C’est tout l’inverse de Nantes, encore battu dans ce championnat, cette fois-ci par Laval (2-1). Une scène dont on se serait volontiers passé avait d’abord marqué la première période : celle du choc violent à la tête entre Francis Coquelin - qui retrouvait son ancien club - et Wilitty Younoussa (14e). Les deux joueurs sont sortis sur civière et Coquelin aurait été transporté à l’hôpital, tout en étant conscient, selon les informations de la presse mayennaise. Quelques secondes après ce moment d’angoisse, l’ancien Auxerrois et Lillois, Trevis Dago, avait débloqué la situation dans la foulée pour les Tango (17e, 1-0) tandis qu’Herba Guirassy lui répondait pour les Canaris (44e, 1-1). Dans les derniers instants, Houdayer offrait la victoire aux Mayennais et enfonçait en même temps les Nantais dans la crise (2-1).

Mégnan-Pavé passeur décisif pour sa première titularisation en L2

Un peu plus à l’Est, la rencontre entre Annecy et Rodez s’est, elle, soldée par une nouvelle victoire des Annéciens (2-0) grâce à un but “Messiesque” de Larose (34e), parti dribbler toute l’équipe adverse depuis le milieu de terrain, et Dion (71e). À noter la présence en tribunes de la nouvelle star du cyclisme français, Paul Seixas, venu donner le coup d’envoi fictif du match. Malgré plusieurs grosses situations en seconde période, Nancy s’est incliné face à Montpellier à domicile (0-1). Le très prometteur Laciné Mégnan-Pavé, annoncé du côté du PSG ces derniers jours, a délivré une passe décisive à Issoufou pour sa première titularisation en L2 (0-1, 72e), une semaine après avoir inscrit son premier but.

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Pour la palme du plus beau match de la soirée, Reims-Dunkerque tient sans doute la corde pour ce soir. Les Rémois pensaient l’emporter avant de s’effondrer en toute fin de match. Le prometteur Martial Tia avait marqué sur un caviar de Daouda Guindo (43e, 1-1), tandis que Yaya Fofana s’était offert un doublé (49e, 55e) pour mettre son équipe à l’abri. Puis Keita a réduit l’écart, Zohouri a été expulsé, et le joueur prêté par le PSG, Khalil Ayari, a provoqué un penalty transformé par Robinet dans les arrêts de jeu (90+7e, 3-3). Le spectacle n’était pas le même en Moselle, où Metz a été accroché par Grenoble (0-0). De son côté, Dijon a chuté à domicile face à Pau (0-1). Guingamp a fait la décision en fin de match contre Boulogne sur un but de Kielt (86e, 1-0), alors que le Red Star a été tenu en échec par Sochaux. Épatant le week-end dernier contre Nantes, Elyaz Zidane, dernier fils de la légende tricolore, était à nouveau titulaire.

Tous les résultats de la soirée en L2 :

Annecy 2-0 Rodez : Antoine Larose (34e), Dion Sahi (72e)

Dijon 0-1 Pau : Babacar Leye (61e)

Grenoble 0-0 Metz

Guingamp 1-0 Boulogne : Stanislas Kielt (86e)

Laval 2-1 Nantes : Trévis Dago (17e), Mathis Houdayer (90e+5) / Bahereba Guirassy (44e)

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Nancy 0-1 Montpellier : Yanis Issoufou (72e)

Red Star 0-0 Sochaux

Reims 3-3 Dunkerque : Ange Martial Tia (42e), Yaya Fofana (49e, 54e) / Adrien Lebeau (35e), Souleymane Keita (72e) et Thomas Robinet (90e+7)

Saint-Etienne 3-1 Clermont : Irvin Cardona (42e), Thierno Ballo (54e) et Jakob Breum (71e) / Ousmane Diop (89e)