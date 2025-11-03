Bayern Munich : Vincent Kompany attend le PSG

Le Bayern Munich arrive au Parc des Princes en pleine confiance après une série impressionnante de 15 victoires en 15 matchs toutes compétitions confondues. Samedi, les Bavarois ont dominé le Bayer Leverkusen 3-0 malgré un effectif largement remanié, confirmant leur statut d’intouchable leader de la Bundesliga. Mardi soir, ils affronteront le PSG pour un choc très attendu de la phase de ligue de la Ligue des champions. Vincent Kompany, qui s’attend à une rencontre très intense, a prévenu ses joueurs et le PSG.

« On a gagné 15 matches, c’est bien, mais on doit continuer. Ce n’est pas encore suffisant. Je me réjouis du match contre le PSG, on arrive avec plein d’enthousiasme. Ça doit être rock’n’roll. Ils ont de la confiance, on a de la confiance, c’est un match génial. On a bien mérité de s’y plonger à fond », a-t-il déclaré en bon fan de football, ajoutant que ce duel opposera « ce qui se fait de mieux en Europe » Pour préparer le choc contre les Parisiens, l’entraîneur belge a laissé au repos plusieurs titulaires contre le Bayer, comme Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Dayot Upamecano et Aleksandar Pavlović. « On peut aborder ce match sereinement, sans se soucier de la condition physique », a-t-il conclu.