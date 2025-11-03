Menu Rechercher
Commenter 39
Ligue des Champions

Bayern Munich : Vincent Kompany attend le PSG

Par André Martins
1 min.
Vincent Kompany @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
PSG Bayern Munich Voir sur CANAL+ FOOT

Le Bayern Munich arrive au Parc des Princes en pleine confiance après une série impressionnante de 15 victoires en 15 matchs toutes compétitions confondues. Samedi, les Bavarois ont dominé le Bayer Leverkusen 3-0 malgré un effectif largement remanié, confirmant leur statut d’intouchable leader de la Bundesliga. Mardi soir, ils affronteront le PSG pour un choc très attendu de la phase de ligue de la Ligue des champions. Vincent Kompany, qui s’attend à une rencontre très intense, a prévenu ses joueurs et le PSG.

La suite après cette publicité

« On a gagné 15 matches, c’est bien, mais on doit continuer. Ce n’est pas encore suffisant. Je me réjouis du match contre le PSG, on arrive avec plein d’enthousiasme. Ça doit être rock’n’roll. Ils ont de la confiance, on a de la confiance, c’est un match génial. On a bien mérité de s’y plonger à fond », a-t-il déclaré en bon fan de football, ajoutant que ce duel opposera « ce qui se fait de mieux en Europe » Pour préparer le choc contre les Parisiens, l’entraîneur belge a laissé au repos plusieurs titulaires contre le Bayer, comme Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Dayot Upamecano et Aleksandar Pavlović. « On peut aborder ce match sereinement, sans se soucier de la condition physique », a-t-il conclu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (39)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Bayern Munich
Vincent Kompany

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Vincent Kompany Vincent Kompany
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier