Équipe de France : nouvelles révélations explosives sur le départ de Karim Benzema en 2022

Trois ans plus tard, le départ anticipé de Karim Benzema de l’équipe de France, juste avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, fait toujours autant parler. Dans le cadre du procès Deschamps-Riolo, les parties concernées sont venues à la barre pour s’expliquer. Pour rappel, le chroniqueur de RMC a accusé le sélectionneur national d’avoir menti sur le départ du joueur qui évoluait alors au Real Madrid en assurant que la blessure de l’attaquant était moins grave qu’annoncé. Il avait alors appuyé son argumentaire en assurant avoir eu confirmation de son information par Hakim Chalabi, le patron de la clinique Aspetar à Doha et chef du staff médical du PSG.

La suite après cette publicité

Un argument qui a d’ailleurs eu le don d’énerver prodigieusement le médecin des Bleus, Franck Le Gall. «J’ai le droit de ne pas avoir confiance en Aspetar et en Chalabi, on a l’impression qu’ils ont inventé la médecine. Il y a 50 ans, le Qatar, c’était un caillou. Chalabi, ce n’est plus une référence. Ce n’est pas le bon Dieu, comme Aspetar», a-t-il déclaré au procès. De son côté, Didier Deschamps a également assuré avoir suivi le diagnostic du staff médical et que Benzema avait déjà décidé de rentrer après être revenu de ses examens médicaux. «Je me retrouve face à un joueur effondré et je le comprends. Je fais en sorte de pouvoir le réconforter, discuter avec lui, en lui posant la question : qu’est-ce que tu en penses ? Il me dit : c’est mort (…) Karim avait déjà décidé que c’était cuit. Je n’ai pas eu de décision radicale à prendre. Il avait déjà pris sa décision. J’avais en face de moi quelqu’un qui était résigné. Moi, perdre Karim Benzema en tant que sélectionneur, vous pensez que ça va me faire sourire ? Il décide de rentrer parce que c’était irrémédiable ».

La suite après cette publicité

Même le médecin du Real Madrid n’a pas compris les Bleus

Depuis, L’Équipe a dévoilé de nouvelles informations sur l’affaire. Le journal s’est ainsi procuré l’échange de textos entre DD et le Nueve au lendemain de cette triste soirée. « Bonjour Karim, je sais ton immense tristesse de ne plus être avec nous. Je suis tellement désolé pour toi… Profite bien de ta famille. Tu seras toujours avec nous par la pensée ». Un message auquel Benzema répondu sans aucune animosité. « Triste… C’est dur mais c’est la réalité. En tout cas je suis de tout cœur avec l’équipe… Courage, détermination, ambition ! Grand bonjour à tout le monde, merci coach à bientôt ». Les relations entre les deux hommes semblaient alors tout à fait normales et amicales. C’est après, quand Deschamps est sorti du silence pour répondre aux affirmations de Riolo, que Benzema n’a pas accepté les arguments du sélectionneur en postant les messages offensifs que l’on connaît sur ses réseaux sociaux. Cependant, L’Équipe ajoute de nouveaux éléments.

Dans les médias, l’annonce d’une plainte de Deschamps contre Riolo fuite en mars 2023. Le journaliste de RMC tente d’assurer ses arrières et contacte Hakim Chalabi. Ce dernier est alors enregistré à son insu, mais confirme que la blessure de Benzema était moins grave que prévu. « Clairement, l’IRM montre, sur l’entrecuisse, une lésion de grade 1 low (…) Et en plus, ça concerne des fibroses anciennes de sa blessure qu’il avait eue avant la Coupe du Monde. On ne travaille pas avec des idiots. Médicalement parlant, c’est un grade 1 (…) Et on lui a annoncé un grade 2 (…) Il (Franck Le Gall) lui a menti. Pourquoi ? Je ne sais pas ». Plus tard, Chalabi a envoyé le dossier des examens médicaux de Benzema au Real Madrid sur demande de l’agent du buteur. Et la réponse du médecin des Merengues aurait alors été sans appel. « Je ne comprends pas pourquoi ils (les Bleus) ne l’ont pas gardé ». Ce qui explique sans doute pourquoi Karim Benzema en veut toujours autant à Didier Deschamps aujourd’hui…