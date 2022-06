L'épisode 2 de "l'Amour du terrain" est là

L'Amour du terrain, épisode deux, c'est à retrouver dès maintenant sur le compte YouTube de FOOT.FR. Au tour de la Mercurial Vapor et de la Phantom GT du Progress Pack d'être testées par Antoine et Théo.

Après le premier épisode, au cours duquel Antoine et Théo ont testé la X du pack Showdown d'adidas, arborée par exemple par notre Karim Benzema (Real Madrid) national, le deuxième volet de l'Amour du terrain est disponible sur le compte YouTube de nos amis de FOOT.FR !

La suite après cette publicité

Dans ce nouveau programme vous permettant d'en savoir encore plus sur les différentes paires de crampons disponibles sur le marché, la Mercurial Vapor et la Phantom GT du Progress Pack de Nike est désormais mise à l'honneur, ou plutôt sur le grill. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette paire portée notamment par Luka Modric (Real Madrid) et Kevin De Bruyne (Manchester City).