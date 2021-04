Wolfsburg : Maxence Lacroix en dit plus sur son avenir

Véritable révélation de cette saison de Bundesliga, Maxence Lacroix (21 ans) impressionne sous le maillot de Wolfsburg et ses prestations ont déjà attiré l’œil de plusieurs cadors du championnat allemand. Alors qu’un intérêt concret de la part de Dortmund était évoqué il y a quelques semaines, le jeune défenseur français explique ne peut pas être sensible à ce genre de choses et préfère se concentrer sur le terrain.

«Je me concentre sur le football, tout le reste est fait par mon conseiller. Je lis aussi des choses dans les journaux, mais je n'ai pas approfondi le sujet. J'ai signé au VfL pour quatre ans, nous sommes troisièmes, nous avons la possibilité de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, je ressens une grande confiance ici», explique-t-il au journal allemand Kicker. De quoi refroidir les envies du BvB ?